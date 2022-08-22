هل يبطئ المركزي الأمريكي وتيرة زيادات سعر الفائدة

قال الاقتصاديون إن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ سبتمبر، وسط توقعات بأن التضخم قد بلغ ذروته والمخاوف من حدوث ركود متزايد.

انخفض التضخم الشهر الماضي، على الرغم من أنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، مما دفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى تغيير معدلاته بشكل ضيق، للوصول إلَّى زيادة 50 نقطة أساس فِيْ سبتمبر من 75 نقطة أساس فِيْ يونيو ويوليو.

توقع معظم الاقتصاديين فِيْ استطلاع أجرته رويترز فِيْ الفترة من 16 إلَّى 19 أغسطس / آب زيادة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، كَمْا فِيْ الاستطلاع الأخير، مما سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلَّى ما بين 2.75 و 3 فِيْ المائة.

وتوقع 18 من أصل 94 مستجيبًا أن يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول الشهر الماضي إنه “قد يكون من المناسب إبطاء معدل الزيادات”.

قال فِيْليب ماري، كبير المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين فِيْ مجموعة رابوبنك المصرفِيْة، “الركود هُو شر ضروري والطريقة الوحيدة للوصول إلَّى حيث نريد أن نذهب – حيث لا يخسر الناس كل أموالهم بسبب ارتفاع الأسعار”.