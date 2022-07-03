هل يتراجع هاني شاكر عَنّْ قرار استقالته

أثار الفنان هاني شاكر جدلا كبيرا بعد إعلان استقالته من منصب “قائد المهن الموسيقية”، ويسعى عدد من المقربين من الفنان المصري للتحدث معه لعكس هذا القرار، لكن مصادر صحافِيْة مقربة كشفت عَنّْ ذلك. لم يتغير الموقف حتى الآن.

وأكدت مصادر مقربة من هاني شاكر أنه مازال يتخذ قرار التنحي حتى الآن، معربا عَنّْ عدم رغبته فِيْ تولي منصب “نقيب الموسيقيين” مرة أخرى.

يعتزم وفد من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية زيارة منزل الفنان هاني شاكر بعد عودته إلَّى مصر بعد حفل أقامه فِيْ الأردن، بهدف إقناعه بالتراجع عَنّْ قراره بالاستقالة من المنصب. “نقيب المهن الموسيقية”.

وفور عودتها كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة الموسيقيين، عَنّْ تحرك جماعي فِيْ النقابة تجاه قضية الاستقالة، اليوم الأحد.

وقالت الفنانة نادية لوسائل إعلام مصرية إن “أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية قرروا التوجه إلَّى منزل الفنان هاني شاكر، لإقناعه بالتراجع عَنّْ قرار الاستقالة وإكَمْال مدته القانونية فِيْ المجلس.، الذي تنتهِيْ ولايته العام المقبل، على أمل أن يتخذ قراره مرة أخرى.

علمت مصادر إعلامية مصرية أن هاني شاكر لم يستقيل رسميًا من منصبه وطلب المجلس من المجلس عدم الترشح.

وعقب استقالة هاني شاكر عقد مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماعا طارئا أعلن فِيْه بالإجماع رفض استقالة نقابة المهن الموسيقية، وجاء فِيْ بيانهم “إن مجلس الإدارة يناشد الفنان هاني شاكر إعادة النظر فِيْ قراره والرجوع عَنّْه. واستئناف مهام العمل النقابي واستكَمْال الإنجازات مع مجلس الإدارة التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية فِيْ السنوات الأخيرة ”.

يذكر أن هاني شاكر قدم مؤخرا استقالته من منصب “نقيب المهن الموسيقية”، على الهُواء مباشرة، خلال اتصال هاتفِيْ ضمن برنامج “الحكاية” مع الإعلامي المصري عمرو أديب. للهجوم والنقد اللاذع الذي تعرض له، بعد اندلاع أعمال شغب كبيرة فِيْ مقر النقابة، واندلعت مشاجرات كلامية ومعارك بالأيدي بين أعضاء نقابة الموسيقيين وعازفِيْ الطبول فِيْ مؤتمر اعتذار حسن شاكوش. ويرجع ذلك إلَّى اعتراض سعيد الفنان على منح عضوية نقابية لفناني المهرجانات المصريين.