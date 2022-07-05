هل يترافع فريد الديب عن قاتل نيرة اشرف

هل يتوسل فريد الديب لقاتل نيرة أشرف أهم سؤال على الساحة المصرية فِيْ الساعات الماضية، تزامنا مع وصول مفتي الجمهُورية رد على القرار النهائي بشأن تنفِيْذ الحكَمْ ضد المتهم محمد عادل، فماذا بعد ذلك يتولى فريد الديب الدفاع. محمد عادل قاتل نيرة اشرف هُو ما سنعلمه ومن سيعلمك

من هُو فريد الديب –

فريد الديب محام مصري يبلغ من العمر 78 عامًا. ولد فِيْ حي الخليفة بالقاهرة فِيْ 23 أكتوبر 1943، ويعتبر من أبرز المحامين المصريين المتخصصين فِيْ القضايا الجنائية. تخرج من كلية الحقوق بتقدير جيد جداً فِيْ كلية الحقوق، وفِيْ جامعة القاهرة تم إدراجه فِيْ العديد من المناصب، بدءاً من وكيل النيابة، بعد أن بدأ حياته المهنية كقناع منذ عام 1971.

هل يقاضي فريد الديب قاتل نيرة أشرف

وأعلنت مصادر محَلْية أن المحامي فريد الديب يعتزم محاكَمْة محمد عادل المتهم فِيْ قضية مقتل الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف والتي وثقتها المصادر على أنها منسوبة لشقيقة القاتل التي شكرت فريد الديب. ، قائلًا إن العدالة ستتحقق بإلغاء الحكَمْ، وسبق للديب أن أعلن رفضه للدفاع عن المتهم، غير أن المدعى عليه غير رأيه بعد أن تبين أن هناك علاقة عاطفِيْة سابقة بين نيرة والقاتل. وأشار الديب إلى العروض التي تلقاها فِيْ السابق من زملائه المصريين فِيْ اليونان ومن داخل مصر لتولي المشروع.

سبب قبول فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

وعزا المحامي محمد الديب سبب قبوله دعم قاتل نيرة إلى تصرف القاضي قبل النطق بالحكَمْ، والذي استند إلى وجهة نظره الشخصية فِيْ القضية، وتصرف بناءً على شغفه، وهُو أمر لا يقبله الدعوى. وأشار إلى أن محكَمْة النقض، التي أعلنت عدم اكتراثها بالهجوم المتوقع فِيْ عالم التواصل الاجتماعي من قبل المتعاطفِيْن مع نيرة، تعاملت مع عدد من القضايا تحت مظلة الرأي العام وغالبا ما كان الرأي العام مخطئا، مشيرا إلى أن وأبشع ما فِيْ القضية هُو تسريب المتهم للنظر فِيْ إمكانية رفع عقوبة الإعدام بحقه، وإنكار أي علاقة مع المتهم، ورفض التعامل مع قضية الدم.

ثيمات فريد الديب

ومن أهم القضايا التي قالها

محاكَمْة عزام عزام الجاسوس الإسرائيلي.

محاكَمْة هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال والسياسي.

محاكَمْة القرن للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

محامي عائلة السادات، الرئيس المصري الراحَلْ محمد، فِيْ قضية التشهِيْر ضد الصحافة، والتي اتهمته بالخيانة العظمى.

دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية عن قضايا فساد.

يدافع عن عدد كبير من المشاهِيْر مثل نجيب محفوظ – ابراهِيْم سعادة – د. سعد الدين ابراهِيْم – تمثيل يسرا – الراقِصَّة نجوى فؤاد.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بأبرز القضايا دعا المحامي فريد الديب للدفاع عن مشاهِيْر السياسيين والأدب والفن، نختتم مقالنا الذي يحمل عنوان هل فريد الديب يترافع عن قاتل نيرة أشرف حيث تعرف على شخصية فريد الديب وأهم مراحَلْ مسيرته من خلال فقرات مختلفة.