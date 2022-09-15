هل يتسبب دياز فِيْ انتقال نجم الهلال إلَّى الاتحاد.. “صفقة الموسم”

يشهد الميركاتو الشتوي المقبل، “يناير 2023″، انتقال أحد أبرز نجوم الهلال إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

الاتحاد تربطه علاقات قوية مع نادي الهلال. حيث أفاد العميد الركن أنمار الهِيْلي، أن فهد بن نافل نظيره فِيْ قلعة الزعيم ؛ إنه صديقه الوحيد فِيْ المجال الرياضي.

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نتج عَنّْ هذه العلاقات … انتقال الثنائي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي من الاتحاد إلَّى الهلال مقابل العميد عبد الله الجدعاني ومد الله العليان. زعيم.

* قد ينقل دياز نجم الهلال لنادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، حاول الاتحاد، خلال الفترة الماضية، الحصول على خدمات محمد البريك الظهِيْر الأيمن للفريق الكروي الأول لنادي الهلال.

لكن إدارة هلال رفضت التخلي عَنّْ بريك البالغ من العمر 30 عامًا وأصرت على تجديد عقده، حتى صيف عام 2025.

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على الرغم من تجديد عقده، فإن الأرجنتيني رامون دياز، الظهِيْر الأيمن المخضرم، لم يكن على دراية بالموسم الرياضي 2022-2023 ؛ الأمر يعتمد كليا على النجم الشاب سعود عبد الحميد.

ولم يشارك محمد البريك إلا فِيْ مباراة واحدة لمدة 19 دقيقة فقط خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. من بين 4 مباريات، لعب أول فريق كرة قدم.

هذا الازدراء … قد يدفع البريك للبقاء مع نادي الاتحاد الذي يعاني بشكل رئيسي فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن حيث لا يتواجد سوى مهند الشنقيطي.