هل يتطلب تغيير المؤهل الحضور لـ الأحوال

وأكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية تعديل العنوان الأكاديمي عبر أبشر، دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني.

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد المواطنين قال خلاله “هل تغيير التصنيفات يتطلب مساعدة شروط”

وأوضحت القواعد أن تعديل المهنة العسكرية يتم من خلال القطاع العسكري الذي ينتمي إليه الشخص.

وأشار إلى أن تغيير المهنة يتطلب زيارة أقرب مكتب ولا ضرورة لتحديد موعد.

تطابق بيانات بطاقة الهوية مع الواقع

و قبل؛ أبرزت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أهمية مقارنة بيانات وثيقة الهوية بالواقع.

وردت “الأحوال المدنية” على صفحتها الرسمية سؤالاً من أحد المتابعين قال “أنا موظف في القطاع الخاص، وأنا أدرس، هل أغير مهنتي” ردت على سؤال المتابع بالرد “يجب أن تتطابق المهنة مع الواقع”.

تغيير الصورة في الهوية الشخصية

وفي وقت سابق، أكدت الأحوال المدنية، أن الصورة الشخصية التي تظهر في وثيقة الهوية الوطنية لا يتم تعديلها إلا لتغيير الفصائل أو بحسب التقارير الطبية.

أطلقت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مؤخرًا الرقم المجاني الموحد (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة لخدمة المستخدم لاستقبال مكالمات المستفيدين من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا إلى الثامنة صباحًا. الساعة ليلاً بدلاً من الرقم الموحد السابق (920022133).