هل يتكرر سيناريو نوفمبر 2016 بتعويم مفاجئ للجنيه المصري.. خبير اقتصادي يُجيب، إن الدولار الأمريكي سيستمر في الارتفاع مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة. وقال جنينة في حديث لـ “العربية” “نحن نقترب من فترة مماثلة لما حدث في 3 نوفمبر 2016، عندما تم تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3٪، وكانت هذه القرارات في حالة استثنائية”. اجتماع البنك المركزي المصري “. وتوقع أن يرتفع الدولار إلى حاجز 20 أو 21 جنيها قريبا جدا خلال الشهر المقبل أو الشهر ونصف. ويرى جنينة أن الأسباب التي ذكرها البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة تشمل تراجع الأسعار عالمياً، بما في ذلك أسعار النفط، وتزايد فرص حدوث ركود في العالم ككل خلال عام 2023.

هل يتكرر سيناريو نوفمبر 2016 بتعويم مفاجئ للجنيه المصري.. خبير اقتصادي يُجيب

وتابع “لا يزال البنك المركزي يقترح رفع سعر الفائدة بشكل قوي للغاية على المدى القصير، وقد يكون ذلك قبل اجتماع 22 سبتمبر 2022، لأن مصر تأخرت في رفع أسعار بعض السلع و منتجات.” وتوقع إبرام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي قريباً جداً في الأسابيع المقبلة، موضحاً أن هذه الاتفاقية تلزم مصر بإجراء إصلاحات مالية، بما في ذلك رفع أسعار بعض السلع والخدمات، وبالتالي ستكون هناك صدمة تضخمية إلى حد ما. مختلف عن العالم الخارجي. وأشار إلى أن معدل التضخم في مصر سيبدأ في مواكبة البيانات العالمية اعتبارًا من عام 2023، مضيفًا أن عوامل التضخم خلال الأشهر الستة المقبلة ستكون مختلفة في مصر.