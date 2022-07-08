هل يجد الأهلي والزمالك ضالتهما في أحمد رفعت

مستوى رائع قدمه أحمد رفعت، الجناح الأيسر لفريق المستقبل لكرة القدم، في الفترة الحالية، مما جعله محط أنظار كبار أندية الدوري المصري الممتاز، الأهلي والزمالك خلال الفترة الحالية، والتي يفكرون في توظيفها. له لتعزيز صفوفهم في الولاية المقبلة.

وساعد أحمد رفعت (29 عاما) فريق المستقبل على الفوز بلقب النسخة الأولى من كأس الدوري المصري، بعد أن قاد فريقه للفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل 3 أهداف. من قبل زملائه في الفريق خلال المباراة الأخيرة للبطولة التي أقيمت بينهم ظهر اليوم.

أرقام مميزة لـ “رفعت” في مسيرته الكروية

يعتبر أحمد رفعت من اللاعبين المتميزين في الكرة المصرية في الوقت الحاضر، ويتمتع اللاعب بقدرات فنية هائلة وخبرة كبيرة، حيث سبق له أن لعب مع الزمالك، والاتحاد الإسكندرية، والمصري، وإنبي، وأخيراً المستقبل. FC.

خلال مسيرته الكروية مع الأندية، لعب “رفعت” حوالي 182 مباراة، وسجل 42 هدفاً، وصنع 34 هدفاً، وتلقى 16 إنذاراً، وتلقى بطاقتين حمراوين.

انضم أحمد رفعت إلى Future FC من نادي المصري البورسعيد في أكتوبر 2022. وخاض 27 مباراة مع الفريق، وسجل 9 أهداف، وسجل 8 أهداف أخرى، وفاز بكأس الدوري المصري ليتم إضافته إلى القائمة. قائمة البطولات التي حققها في مسيرته الكروية.

أحمد رفعت صفقة مثالية للأهلي والزمالك

نجم المستقبل خيار مثالي لنادي الأهلي والزمالك لدعم الجبهة اليسرى في صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يبحث الزمالك عن عقد مع لاعب ليحتل مركز الجناح الأيسر الموسم المقبل، قبل اقتراب المغربي أشرف بنشرقي من رحيل الفريق، ويحتاج الأهلي أيضا إلى تعزيز المهاجم الأيسر بسبب غموض محمود في موقع الكهرباء وتراجع مستواه. من اللاعبين في نفس المركز حاليا.

أحمد رفعت متعاقد مع فريق المستقبل حتى عام 2025، الأمر الذي قد يجعل من الصعب على الأهلي والزمالك الحصول على خدماته، خاصة أن نادي المستقبل يتمتع بقدرات مالية كبيرة تسمح له بالاحتفاظ بلاعبيه في الموسم المقبل.