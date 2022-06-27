يسمح بالشراء من شركة تدعم المثليين، حيث انتشرت ظاهرة الشذوذ الجنسي فِيْ الآونة الأخيرة فِيْ العديد من المجتمعات والدول، وقد أحدثت هذه الظاهرة جنونًا كبيرًا فِيْ وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات الأخبار لأنهم لا يقبلون هذه الظاهرة المعارضة. إلى الدين الإسلامي، لكن بعض الشركات حول العالم أعربت عن دعمها لها.من شركة دعم المثليين.

ماذا تعني الشذوذ الجنسي

تُعرَّف الشذوذ الجنسي، أو ما يُعرف بـ “الشذوذ”، على أنها ظاهرة تدفع الإنسان إلى انجذاب نفسي ورومانسي لشخص آخر من نفس النوع، ويعود سبب هذا الشعور إلى حالة من التدهُور الأخلاقي فِيْ الشخص، والذكور من هذا النوع يطلق عليهم مصطلح قديم يسمى “اللواط”. بالنسبة للنساء، يطلق عليه “السحاقيات”، حيث تعتبر المثلية الجنسية فِيْ معظم الأديان والثقافات نهجًا غير صحي وغير أخلاقي، لكن بعض الشركات ووسائل الإعلام الأخرى تبنت شعار قوس قزح كتعبير عن المثلية الجنسية فِيْ جميع أنحاء العالم كحرية شخصية.

هل يجوز الشراء من شركة تدعم المثليين

فِيْ الآونة الأخيرة، تضاعفت العديد من الشركات الداعمة للمثلية الجنسية، رغم أنها تخالف الشريعة الإسلامية وقواعد وثقافات مختلفة، ورفضتها معظم الأديان، ومن حيث جواز الشراء من قبل شركة تدعم المثلية الجنسية، فإن الإجابة هِيْ

الجواب نعم، يجوز الشراء من الشركة التي تدعم المثليين، حتى لو كان أصحابها فاسدين، ولكن بشرط أن يشتروا البضائع المسموح بها، والأفضل الشراء من المسلمين وغيرهم ممن لا يؤيدون الفسق والفساد.

ما هُو قرار الشراء من شركة تدعم المثليين

لا مانع قانونيًا من الشراء من شركة تدعم المثليين، لكن الأفضل الشراء من المسلمين ومن لا يدعمون الفساد والفسق بين الناس، أو البضائع أو هذه الظاهرة الشاذة من الأخلاق والدين.

ما هِيْ الشركات التي تدعم مجتمع الميم فِيْ الدول العربية

هناك العديد من الشركات فِيْ الدول العربية التي تدعم المثليين بشكل علني، رغم أن هذه الظاهرة مرفوضة دينياً وثقافِيْاً، إلا أن تأثير هذه الشركات يسمح لها بفرض آرائها من خلال الترويج للمثليين جنسياً والترويج لشعارهم، معتبرين أنها حرية شخصية يجب احترامها، بما فِيْ ذلك من يدعمون المثليين

شركة جوجل.

شركة كوكاكولا.

شركة تويتر.

شركة تويوتا.

شركة مايكروسوفت.

شركة ديزني.

شركة اوبر.

شركة رالف لورين.

شركة Paypal.

شركة جنرال ميلز.

ها نحن معك فِيْ نهاية هذا المقال حيث أجبنا على سؤال ما إذا كان مسموحًا لك بالشراء من شركة دعم المثليين، ثم تحدثنا عن قرار الشراء من شركة دعم المثليين وأي شركات دعم المثليين فِيْ العرب الدول.