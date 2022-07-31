هل يجوز الصيام في شهر محرم عند الشيعة ، في ظل البحث من قبل العديد من الأفراد من المسلمين حول التعرف على هل هنالك اجازة للصيام خلال الشهر الأول من السنة الهجرية شهر محرم عند ممن يعتنقون الشيعية ، وبما ان أهل السنة دائماً ما يتم الدعوة الى صيام بعض الأيام من ذلك الشهر ولا سيما وجود يوم عاشوراء في ذلك الشهر ، ولكن من وجهة نظر الشيعة، قد يختلف الأمر قليلاً ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

هل يجوز صيام شهر محرم عند الشيعة

الشائع أن صيام شهر محرم عند الشيعة أنه ليس حراماً بل مكروه، أي أن أجره أقل، ولكن ما قيل أيضاً يكفي التراجع فيه تعبيراً عن الحزن. حتى وقت صلاة العصر. ثم تفطر بشرب الماء، كما هو الأول، بالإضافة إلى وصول العديد من الروايات التي تتناول صيام هذا اليوم عند الشيعة، منها

عاشوراء للشيعة

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو يدل على الشيعة يوم قتل الإمام الحسين. حتى جعل الأمويون هذا اليوم وليمة لهم، وكذلك تم تشريع إقامة العزاء والجنازات للحسين على هذه الشخصية من منطلق القلق والبكاء عليه، وهذا لم يشرع لغيره، كما جرت العادة على عقده. الشعائر الحسينية بمختلف أشكالها وأشكالها من اليوم الأول من شهر محرم إلى اليوم العاشر أو الثالث عشر وهو يوم دفن الشهداء أو نهاية شهر صفر.

الأحداث التي وقعت في العاشر من محرم

من أهم الأحداث التي وقعت في العاشر من محرم مقتل الإمام الحسين ورفاقه على يد جيش (عمر بن سعد)، وحدث ذلك في معركة كربلاء سنة 61 هـ. ومن الأحداث الدامية، لا مكان في الأرض يضم شيعة أهل البيت إلا مكان إقامة ذكرى الحسين عليه السلام، بجانب نصب منبر الحسين وإقامة منبر الحسين عليه السلام. تعازيه بينما كربلاء هي البلد الذي عاش فيه الحسين، والمكان الذي استشهد فيه وقتل فيه، ولذلك فهم يحملون شارات حزن، ويرفعون شعار الحسين في كل مكان.

كما يتم ترديد أغاني العزاء والحزن، إلى جانب المواكب التي من أشهرها (موكب النجف الأشرف)، وهو أيضًا الأكبر، ويقام ليلة عاشوراء بما فيها الخشوع. مكتوب عليها ما يلي

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف هل يجوز الصيام في شهر محرم عند الشيعة ، و الأحداث التي وقعت في العاشر من محرم ، وصيام عاشوراء للشيعة ، و