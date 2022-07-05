هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها بعد الإحرام ومن الأحكام الشرعية التي يجب أن تعلمها المرأة المسلمة، أن الله – سبحانه وتعالى – قد أوصى عبيده بالحج لمن يقدر عليه، ويؤدي العمرة فِيْ أي وقت. إن شاء الله تعالى، وسأعرض فِيْ هذا المقال تعريف الإحرام، بالإضافة إلى الإجابة على السؤال المطروح ومعرفة تحريم الإحرام على المرأة.

ما هُو الإحرام

الإحرام هُو أول عمل يقوم به الحاج ويدخل به فِيْ أداء المناسك، لأن لغة الإحرام هِيْ النهِيْ والنهِيْ والتشدد. وقد سمي بالإحرام. لأنه يمنعنا من ممارسة المحرمات أثناء أداء الطقوس.

هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها بعد الإحرام

اتفق العلماء على تحريم تمشيط الشعر وتمشيطه إذا تيقن تساقط بعض الشعر، فقد تغسل المرأة شعرها ولا حرج عليها، لكن التمشيط فِيْه تساقط الشعر.

القول الأول جائز ومباح، وهُو مذهب ابن حزم الظاهري، حيث قال فِيْ المحَلْى (وأما فك الرأس والتمشيط فلا مانع منه فِيْ الإحرام.

القول الثاني النهِيْ وهُو قول بعض الحنفِيْة. واستدلوا بحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – فقال رجل وقف أمام النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال الحاج من قال صلاة الصغي ستر من شعر الحاج لا تجمعه بالتصفِيْفة والغطاء ونحوهما.

القول الثالث مكروه ؛ لما فِيْه من التعرض لأحد نواهِيْ الإحرام، وهُو مذهب الشافعية والحنابلة. قال النووي كاملاً “مَقِقٌ أن يمشط رأسه ولحيته. لأنه أقرب إلى نتف الشعر.

هل يجوز للمرأة وضع مزيل العرق قبل الإحرام

يجوز وضع مزيل العرق قبل الإحرام للمرأة إذا كان لا يحتوي على رائحة. وأسلمه- إلى مكة، وكبلنا جباهنا بقضبان عطرة لما دخلنا فِيْ الإحرام، ولا بثيابه.

تحريم الإحرام على المرأة

حيث أن هناك عدة نواهِيْ على المرأة من الابتعاد عنها، ووجودها عند الإحرام يتطلب من المسلمة دفع الفدية، منها

لبس النقاب الذي يغطي الوجه.

ارتدِ القفازات التي تغطي اليدين.

قتل الطرائد البرية غير مسموح به.

العطر سواء كان العطر على الجسم أو على الملابس.

يسمح بإزالة الشعر وتقليم الأظافر فقط فِيْ حالات الضرورة.

الجماع وممارسة الحاج أو الحاج لنفسه أو لغيره.

الحائض لا يدخلن الحرم ويضيع موكب الوداع.

وهكذا انتهِيْنا من حديثنا هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها بعد الإحرام وقد ألقينا الضوء على معنى الإحرام، وبيان هل يجوز تمشيط الشعر بعد الإحرام للمرأة، وحكَمْ استعمال مزيل العرق قبل الإحرام للمرأة، ونهِيْ المرأة عن ذلك. أثناء العمرة.