هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر،الجَمْع كلمة مُشتَقٌّة من الامر الثلاثيّ (جَمَعَ)، والجَمْع ضِدّ الاختلاف، يُقال: جَمَعَ الامور جَمْعاً؛ أي لم يفرقها عن بعضها عن بعضٍ،أمّا الجَمْع بين الصَّلوات في المفهوم الشرعيّ، فهو: أن يجمع المسلم بين فريضَتَين في وقت احدى الفريضتين؛ إمّا جمع تقديمٍ؛ أي في وقت الفريضة الأولى.

هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر

إذا كان المسلم غير قادر على أداء صلاة الجمعة لسبب ما، مثلا، فهو في رحلة، فلا يجوز له الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، عند أكثر الأئمة.

لأن صلاة الجمعة صلاة واحدة بأحكامها تختلف أحكامها عن صلاة الظهر بأكثر من عشرين حكم.

وأما المصلي الذي نوى أداء صلاة الجمعة ظهرا، كأنه في سفر، فقد صلى صلاة الجمعة في المسجد ونوى أن تكون صلاة الظهر لتجمع عليها صلاة العصر، تبطل صلاته لأن صلاة الجمعة كانت واجبة عليه في وقتها، كما فاته أجر صلاة الجمعة جماعة.

إلا أن الفقهاء الشافعيين رأوا جواز الجمع بينهما، إذا كانت شروط الجمع الواردة في الفتوى رقم 501، على أن تكون صلاة الجمعة بدلًا من صلاة الظهر، ويأخذ البدل حكم الصرف، فيحكم البدل. ويمكن قياسه باختصار بدمج صلاة الجمعة مع صلاة العصر والله أعلم.

ومن الأسئلة المطروحة هل يمكن الجمع بين صلاة العصر وصلاة الجمعة إذا كان الإنسان مسافراً فأجاب لا يجوز ؛ لأنك بهذا تعيد صلاة العصر التي تجمعها مع صلاة الجمعة ؛ لأنه لا تجوز الصلاة قبل وقتها.

معنى جمع الصلاة

والمراد من الجمع شرعاً أنه يجوز الجمع بين الصلاة، أي الجمع بين صلاتين واجبتين، إما الجمع بين الصلاة، أي الجمع بين الصلاة الأولى، أو الجمع بين الصلاة الأولى. بمعنى الجمع بين الفريضة والصلاة الثانية.

مجموعة من المهام

اتفق الفقهاء الشرعيون على جواز الجمع بين صلاة الظهر، كجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر، أو صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ولكن لا يجوز الجمع بين صلاة الفجر وأية صلاة.

حالات الجمع بين الصلاة

وهناك حالات يجوز الجمع فيها، فيجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، ومن هذه الحالات

يجوز للمسلم الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر أو الثلج.

يجوز للمريض الجمع بين الصلاة لما فيه من مشقة.

يجوز لمن لا يستطيع التنقية بالماء لأحد الأسباب المرضية. يمكنه الجمع بين الصلاة لمشقة التيمم لكل صلاة.

كما يجوز للمسافر الجمع بين الصلاة.

وقد ثبت أن المستحاضة يمكنها الجمع بين الصلاة لأنها مرض.

للمرضعة أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر لما فيه من مشقة تطهرها في كل صلاة.

إذا عجز الإنسان عن رؤية “أعمى” يمكنه الجمع بين الصلوات لعدم قدرته على معرفة الوقت.

من عمل في مجال لا يستطيع أن يترك مكان عمله لأداء الصلاة جاز له الجمع بين الصلاة.

وكل هذه الأسباب السابقة تسمح بالجمع بين صلاة الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء.

أحكام القاصرين والجبايات

بما أننا تطرقنا إلى موضوع الجمع بين الصلاة فهل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر يجب توضيح أحكام الجمع والاختصار، وسنحاول شرحها لك بالشكل المناسب على النحو التالي

1- حكم القصر والجمع للمسافر

للمسافر أن يقصر الربا، أما إذا صليت جماعة فلا قصر فيها، ولا يجوز الجمع بين صلاة الفجر ولو كان مسافرا.

2- حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

ولا دليل قاطع على اختصار الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر مرة أخرى في وقتها.

3- حكم الجمع والقصير للحجاج

وقد خص العلماء بهذا الحكم للحجاج من أهل مكة فقط، ولكن جمهور الأئمة يرون أن أهل مكة لا يجتمعون ولا يقصرون صلاتهم لأنهم لا يسافرون ولذلك يجب عليهم الصلاة في أوقاتها.

4- حكم الجمع والقصور في أيام التشريق

واتفق أكثر العلماء على أنه إذا جاز القصر جاز الجمع ؛ لأن أسبابه كثيرة غير جواز القصر.

5- حكم الجمع بين العصر والظهر يوم عرفات

ومن السنن المؤكدة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الظهر والعصر مجتمعتين وقصرهما في وادي الأورنة غربي عرفات بآذان واحد وإقامتين.

6- حكم ضم العسكر وتقصيرهم

ولما كان للعسكريين والوحدات العسكرية مهام يقومون بها وهم في المواقع المتمركزة التي تقع على عاتقهم حراستها، فيجوز لهم الجمع بين الصلوات وقصرها.

7- حكم تحصيل وتقصير من في محل إقامته

لا يجوز الجمع بين الصلاة وقصرها ما لم يكن هناك سبب واضح في ذلك، كالمرض أو السفر وغيرهما من الأسباب التي سبق ذكرها.

8- حكم ضم المسافر وقصره

ولا يجوز للمسافر ما دام داخل مدينته أن يجتمع ويقصر. بل يجب أن يؤدي الصلاة كاملة. لا يمكنه فعل ذلك إلا إذا غادر المدينة.

9- حكم الجمع بين الصلاة بسبب المطر

وقد أباح علماء الفقه الجمع بين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء بسبب المطر والثلج لما قد يلحقه من ضرر بالإنسان.

بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهيرة والعصر وغروب الشمس والعشاء بالمدينة المنورة بلا خوف ولا مطر. في حديث واقي قال قلت لابن عباس لماذا فعل ذلك قال حتى لا تحرج أمته. في حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ماذا قصد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته. [صحيح مسلم]

10- حكم جمع الاستحاضة

والاستحاضة هي التي تجد إفرازات شبه مستمرة شفافة، فإذا كانت قادرة على كبح الإفرازات قدر استطاعتها، وتوضأت قبل كل صلاة، فهذا أفضل.

من الافضل الاكثار من الدعاء في يوم الجمعة والدليل على ذلك ما رواه الصحابي الجليل ابو هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شيئًا، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ وأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا).