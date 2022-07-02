هل يجوز حَلْق شعر الابط والعانة للمضحي

هل يجوز حَلْق الإبط والعانة للمضحي وهُو من أكثر الأسئلة التي يكثر طرحها تزامنا مع بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة كَمْا فِيْ هذه الأيام المباركة الله تعالى – سبحانه – حدّد أمورًا يجب على المضحّي أن يراعيها، وأغلبها متعلق بالشعر، فنعلم من خلاله هل يجوز حَلْق الإبط والعانة للمضحي.

هل يجوز حَلْق إبط وعانة من يضحي

لا يجوز لمن يضحي أن يحَلْق إبطه وشعر عانته ؛ لأن الرسول “صلى الله عليه وسلم” نهى عن حَلْق شعر من أراد التضحية. دون لمس أي من شعره أو جلده “. لذلك لا يجوز للمضحي أن يرفع من بدنه قبل أسبوعين من شهر ذي الحجة، ولكن لا بأس فِيْ التنظيف والاستحمام.

ألا يبطل حَلْق الإبط والعانة

عدم حَلْق الإبط وشعر العانة لا يبطل الصلاة كَمْا يشاع، لكن الأفضل إزالته إذا تراكَمْ عليه الأوساخ وصعوبة التخلص منه. حَلْق شعر الإبط والعانة من الأمور التي يجب القيام بها بانتظام. لأن المسلم إذا تركها أكثر من أربعين يوما مخالفة لما ورد فِيْ السنة النبوية، ولكن هذا لا يبطل الصلاة، فلا تجب فِيْ الصلاة الصحيحة حَلْق الإبط وشعر العانة.

الكفارة عن حَلْق الشعر للمذبح

لا يكفر لمن حَلْق شعره فِيْ العشر الأوائل من ذي الحجة نسيًا أو عمدًا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحَلْاقة من دخولها فِيْ شهر ذي الحجة. لمن أراد أن يضحي، فمن حَلْق شعره أو قص أظافره ناسياً وسبق الأضحية، ولا توبة له، وكذا من حَلْق شعره وقص أظافره عمداً.

ما الحكَمْة من عدم حَلْق شعر الذبيحة

وقد أجمع العلماء فِيْ أكثر من رأي على حكَمْة عدم حَلْق شعر المضحي أو تقليم أظافره.

وبعد الانتهاء من مقالنا علمنا هل يجوز حَلْق الإبط والعانة للمضحي، كَمْا تعلمنا أن عدم حَلْق الإبط وشعر العانة يبطل الصلاة، كَمْا علمنا بالتوبة عن حَلْق الذبيحة. شعر ذبيحة الذبيحة وحكَمْة عدم حَلْق شعر ذبيحها.