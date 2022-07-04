هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا إذا وافق يوم جمعة

لا يجوز صيام يوم عرفة إلا إذا صادف يوم جمعة، ومعلوم أن الصيام نفسه صيام كثير ويريد كثير من المسلمين معرفة ماهِيْة هذا الصيام وخاصة فِيْ فترة الحج المباركة، وفقنا الله لكل افراد الامة الاسلامية وبارك الله فِيْه كل من يريد زيارة بيت الله الحرام، ومن خلاله سنرفق جميع المعلومات المتعلقة بهذا النوع من الصيام. بالتفصيل.

ماذا يعني الصيام المنفرد

الصيام المنفرد نوع من الصيام يصوم فِيْه الناس بمفردهم عدة أيام فلا يصومون قبله بيوم أو بعده ليصوموا يوم الإسراء والمعراج أو يوم ميلاده أو يوم ميلاده. عرفات. وخص فِيْه الصوم بين أعياد المسيحيين واليهُود والإسلام التي تعبدها كل طائفة. الجمعة عظيم للإسلام، والسبت لليهُود، والأحد للمسيحيين، وهُو يوم عطلة لكل من هذه الديانات السماوية، كَمْا مكروه صوم الاستمرارية، وصوم الخلود مكروه.

هل يجوز صيام يوم عرفة من تلقاء نفسه إذا صادف يوم جمعة

نعم، يجوز صيام يوم عرفة من تلقاء نفسه إذا صادف يوم جمعة ؛ لأن أصل النهِيْ عن صيام الفرد خاص بمن نوى ذلك وحده. قبله بيوم أو بعده، فِيْجوز له أن يفعل كل شيء، والجدير بالذكر أن صيام الفرد حرمة مخزية لا تحريم.

صوم الجمعة الساعة العاشرة من شهر ذي الحجة

نعم، يجوز صيام يوم الجمعة فِيْ أيام العشر من دو الحجة ؛ لأنها من حيث الأصل جملة وليست منفردة، وذلك لأن صيام يوم الجمعة لا يحرم إلا إذا كان بمفرده أو بعده. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال صومكَمْ منكَمْ. وهذا يدل على الإكراه على الصيام.

بهذا القدر من المعلومات ننهِيْ هذا المقال الذي كان بعنوان هل يجوز صيام يوم عرفات وحده إذا صادف يوم جمعة وقد ذكرنا فِيْ سطوره كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل شامل.