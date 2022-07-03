هل يجوز قطع صيام يوم عرفة

يجوز الإفطار يوم عرفة، وهُو من أعظم أيام المسلمين، يفرج فِيْه الله تعالى رقاب عبيده من النار، ويصادف صيام يوم عرفة أحد المتدينين. يمارسها كثير من المسلمين طقوسهم كل عام فِيْ التاسع من ذي الحجة، والوقوف على جبل عرفات، وصيام هذا اليوم مهِيْن ومحبوب لغير الحجاج، وهذا اليوم له فضل كبير وأجر كبير للمسلمين، ومن خلال سنرفق بالتفصيل كل ما يتعلق به.

حكَمْ صيام يوم عرفات بن باز

قرار صيام يوم عرفة مستحب، على فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. صيام يوم عرفة يوم مستقل، ولهذا اليوم قيمة كبيرة وأجر كبير، فالصوم يكفر ذنوب سنتين، سنة سابقة، وسنة لاحقة، كَمْا دلت على ذلك الحديث الذي رواه أبو قتادة الحارث. . أما ابن ربيعي فأما الحاج فلا يجوز له صيام عرفات، وذلك لأن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وقف على عرفات دون غيره.