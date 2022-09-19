هل يحتاج النصر للبليهِيْ.. الأرقام تحسم الجدل بشأن مدافع الهلال

أثار علي البلاحي، مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، جدلاً كبيراً، بعد أن انتشرت أنباء مؤخراً عَنّْ مفاوضات أجراها النصر سراً لتولي خدماته، بعد رفضه التجديد. عقده مع “الزعيم”.

وأشارت تقارير إلَّى أن البليحي تواصل مع ناديي النصر والاتحاد للتعاقد مع أحد الفريقين، تمهِيْداً لمغادرة الهلال، فِيْما أكد وكيل اللاعب أنه لم يوقع لأي نادٍ غير الهلال. .

اقرأ أيضا “بعد اللقاء السري مع النصر” .. الهلال يقرر مستقبل البليحي.

يواصل البليحي إثارة الجدل حول مستقبله مع الهلال، بين أنباء أن البليحي يوشك على تجديد عقده لمدة موسمين، وتوجيه إدارة الهلال بعدم رفع العرض المقدم من نادي الهلال. البليحي لأكثر من موسم، والميل لتوظيف مدافع أجنبي بعد نهاية الموسم الحالي.

ويرافق علي البلاحي وفد المنتخب السعودي الأول فِيْ المعسكر فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، والذي سيستمر حتى 27 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022. .

وكيل البليحي يفاجئ الهلال … ويكشف حَقيْقَة التوقيع مع النصر والاتحاد

بالأرقام .. هل الفرق الكبيرة بحاجة إلَّى البليحي

والسؤال هل الفرق الرئيسية “النصر والاتحاد والشباب” بحاجة لجهُود علي البلاحي فِيْ حال رحيله عَنّْ الهلال خلال الفترة المقبلة

تتطلب الإجابة على هذا السؤال مقارنة عددية بين البليحي والمدافعين من فريق كبار أبناء المملكة، للكشف عَنّْ الفروق فِيْ الأداء بين البليحي والمدافعين فِيْ موسم 2022-2023.

بعد ذلك تستعرض “السعودية الرياضية”، من الناحية العددية، أداء البليحي والمدافعين المحليين للفرق الكبيرة الأكثر مشاركة فِيْ الموسم الحالي من مسابقة دوري روشان السعودي، ومؤشرات الأداء فِيْ المراكز الأربعة الأولى. منذ بداية المسابقة والتي كانت على النحو التالي

أعداد البليحي وتمبكتي والعمري

لاعب علي البلحي حسن تمبكتي عبد الإله العمري النادي الهلال شاب فوز لعب 4 4 4 المس الكرة 80.0 69.5 74.0 مراوغة ناجحة 100٪ 67٪ 100٪ تمريرات صحيحة 90٪ 90٪ 85٪ اعتراضات 1.0 1.8 1.5 استخرج الكرة 3.0 1.8 2.0 إرساء ناجح 68٪ 71٪ 57٪ اخطاء 1.3 0.5 1.8 تقييم 7.25 7.28 7.10

أرقام مادو، هُوساوي، شراحيلي