هل يحدث حمل مع انخفاض هرمون البروجسترون ، هنالك العديد من النساء من يرغب في التعرف على أهمية هرمون البروجسترون ، كونه يعاني العديد من النساء من خفض نسبة ذلك الهرمون في الجسم ، مما يدفع بالنساء بالبحث حول معرفة إمكانية الحمل على الرغم من الانخفاض في هرمون البروجسترون في أجسادهن، تابعوا معنا .

ما هو البروجسترون

هو هرمون أنثوي يوجد في جسم المرأة بهدف تنظيم عمليات الإنجاب والحمل ونزول الدورة الشهرية، كما يساهم هذا الهرمون في إعطاء المرأة السمات التي تميز جسد الأنثى عن انحناءات الصدر.، المناطق الوسطى والخلفية، تمنع نمو الشعر بكثافة وعلامات الأنوثة الأخرى.

ماذا يعني انخفاض هرمون البروجسترون

معنى البروجسترون الضعيف في الجسم أن نسبته أقل من 2 نانوجرام لكل مليلتر من الجسم، والجدير بالذكر أن نسبة البروجسترون لا تنخفض إلى هذه الدرجة في الظروف العادية، إلا عند دخول المرأة سن اليأس. وبخلاف ذلك يعبر عن مرض ضعف البروجسترون في الجسم.

العلاقة بين البروجسترون والإباضة

العلاقة بين البروجسترون والإباضة هي كما يلي

يساعد البروجسترون البويضة على ترك جريبها والوصول إلى الرحم للتخصيب.

يبني البروجسترون بطانة الرحم التي تزرع فيها البويضة الملقحة.

هل يحدث الحمل مع انخفاض هرمون البروجسترون

في معظم الأحيان، لا يحدث الحمل عندما يكون لدى المرأة انخفاض هرمون البروجسترون في الجسم ؛ بما أن هذا الهرمون مسؤول عن إطلاق البويضة من جريبها، فمن الجدير بالذكر أنه حتى في حالات الحمل مع وجود هرمون البروجسترون الضعيف في الجسم، فإن الأم عادة ما تسقط نتيجة عدم قدرة الرحم على استقبال البويضة المخصبة. ؛ لأن البروجسترون لا يستطيع بناء بطانة الرحم التي يمكن أن تزرع البويضة بسبب ضعفها في الجسم.

أسباب نقص هرمون البروجسترون

فيما يلي أسباب نقص هرمون البروجسترون في الجسم

شعور المرأة الدائم بالتوتر والقلق.

تشعر المرأة بالتوتر لفترة طويلة.

الإفراط في التدخين أو شرب الكحول.

مرض الغدة الدرقية.

تناول الأدوية التي تمنع الحمل لفترة طويلة.

أعراض انخفاض هرمون البروجسترون

أعراض نقص هرمون البروجسترون كما يلي

الحيض غير المنتظم.

نزيف الرحم المتقطع.

رؤية نزيف من المهبل أثناء الحمل.

الشعور بألم شديد أثناء الحيض.

نمو شعر كثيف على أطراف المرأة.

اكتساب النساء الكثير من الوزن.

وجود مشاكل صحية في المرارة.

تقلبات مزاجية.

مضاعفات انخفاض هرمون البروجسترون

فيما يلي مضاعفات انخفاض هرمون البروجسترون

نزيف.

العقم.

الإجهاض المتكرر.

حمل خارج الرحم.

علاج انخفاض هرمون البروجسترون

عادة ما يتم علاج انخفاض هرمون البروجسترون بالطرق التالية

وصف حبوب البروجسترون للنساء.

ابتعد عن التوتر.

تنظيم النوم.

تأكد من ممارسة الرياضة.

التعرض للشمس كل يوم لمدة نصف ساعة على الأقل.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات A و C التي تساعد في الحفاظ على مستويات هرمون البروجسترون في الجسم.

تناول الأطعمة التي تحفز الجسم على إنتاج البروجسترون.

المصادر الطبيعية لهرمون البروجسترون

أهم الأطعمة التي تعتبر مصادر طبيعية لتحفيز الجسم على إنتاج البروجسترون هي كالتالي

بروكلي

قرنبيط؛

سمك.

سبانخ؛

الموز.

البطاطس.

الكاجو؛

لوز.

حمص؛

فول.

حول حبوب البروجسترون

تعتبر حبوب البروجسترون من المستحضرات الصيدلانية التي تعالج مشكلة انخفاض هرمون البروجسترون في الجسم، كما تعالج هذه الحبوب الأعراض التالية

زيادة تدفق الدم أثناء الحيض.

الحيض غير المنتظم.

ظهور حب الشباب على الجلد.

نمو الشعر الزائد على الأطراف.

انخفاض كثافة العظام عند النساء.

آلام الثدي في فترة ما بعد انقطاع الطمث.

نصائح لتحفيز إنتاج هرمون البروجسترون في الجسم

يجب تطبيق النصائح التالية لتحفيز إنتاج الجسم للبروجسترون

القيام بالعلاقة الزوجية بشكل دوري وعدم الانقطاع لفترات طويلة.

ممارسة التمارين التي تنشط الدورة الدموية.

محاولة الوصول إلى الوزن المثالي، حيث أن السمنة تعيق إنتاج هرمون البروجسترون في الجسم.

هل يحدث حمل مع انخفاض هرمون البروجسترون ، يعتبر الهرمون هو أحد الهرمونات الأنثوية والذي يتعلق بالعمل على تنظيم عملية نزول الدورة الشهرية والحمل والإنجاب ، كما تعرفنا على أسباب نقص هرمون البروجسترون ، و العلاقة بين البروجسترون والإباضة ، والاعراض المصاحبة لانخفاض هرمون البروجسترون .