هل يحسب حساب المواطن فِيْ الضمان المطور كَمْصدر للدخل للمستحق

هل يعتبر حساب المواطن فِيْ الضمان المطور مصدر دخل للمستفِيْد تقديم الدعم المادي للناس وفق مجموعة من الشروط والضوابط، لذلك سنتحدث من خلال حَقيْقَة أن برنامج حساب المواطن يحسب فِيْ سياق الضمان الاجتماعي كَمْصدر دخل للمستفِيْد.

مبرمج الضمان الاجتماعي

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هُو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأشخاص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، العاملين، الأرامل، المطلقات، الأيتام وغيرهم.

هل يعتبر حساب المواطن فِيْ الضمان المطور مصدر دخل للمستفِيْد

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن حساب المواطن غير مشمول فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر كَمْصدر للدخل، وأن حساب المواطن يعتبر دخلاً غير مكتسب، وأضافت أن معاش الأسرة يحسب فِيْ الضمان الاجتماعي بمقدار النصف. 50٪ أي إذا كانت الأسرة تحصل على معاش تقاعدي قدره 600 ريال، يتم احتساب 300 ريال فِيْ الضمان الاجتماعي، وهذا يمهد الطريق لزيادة عدد المستفِيْدين من معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر.

شروط الضمان الاجتماعي للمطور

حددت وزارة الموارد البشرية شروط وفحوصات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي على النحو التالي

الجنسية السَعُودِيْة مطلوبة للمستفِيْد.

باستثناء الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب تحميل جميع المستندات المطلوبة من قبل الضمان الاجتماعي.

للاشتراك فِيْ الضمان، يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي أموال غير منقولة باسمه.

دخل مقدم الطلب محدود بأقل من أجر الضمان الاجتماعي.

فِيْ حال كان مقدم الطلب غير سعودي ووالدته سعودية بالإضافة إلى الأرامل والأيتام يشترط الحصول على بطاقة تحويل.

تأكد من تحديث البيانات باستمرار للاستفادة من الضمان الاجتماعي.

القيد فِيْ الضمان الاجتماعي المتقدم 1443

يتم التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي بالطرق التالية

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

انقر فوق تسجيل جديد.

أدخل رقم الهُوية وتاريخ الميلاد بشكل صحيح.

أدخل كلمة المرور وقم بتأكيدها.

اكتب رمز التحقق فِيْ المكان المخصص له.

اقرأ ووافق على البيان والالتزام.

انقر فوق الزر تسجيل.

انظر التعليمات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لعملية التسجيل.

تسجيل الدخول من خلال البوابة الرئيسية.

انقر فوق علامة التبويب ملف موحد.

سجل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

تحقق من صحة جميع البيانات المدخلة.

انقر فوق الزر إرسال البيانات.

اكتب جميع بيانات المنزل على الموقع.

تأكد من كتابة جميع البيانات والعودة إلى واجهة الحساب.

اذهب إلى قائمة البرامج.

حدد علامة تبويب التطبيق للبرنامج المناسب.

تطوير حالات تعليق الضمان الاجتماعي

يوقف دفع وإيداع الضمان الاجتماعي فِيْ الحالات التالية

عند التوقف عن تحديث البيانات المطلوبة لأكثر من شهر.

عندما لا يتبع المستفِيْد خطة إعادة التأهِيْل مع إمكانية التأهل.

فِيْ حالة عدم رغبة الشخص فِيْ العمل رغم قدرته على ذلك.

عند التأكيد على أن المستفِيْد يقيم فِيْ ملاجئ أو مركز علاج يهتم باحتياجاته.

فِيْ حالة وفاة المستحق أو رغبته فِيْ التنازل عن دفع راتب الضمان.

تطوير رَابِطْ الضمان الاجتماعي

يقوم الأفراد بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية المطورة “” حيث يتم التسجيل لاستلام الراتب التقاعدي وفقًا لفحوصات محددة مسبقًا من وزارة القوى العاملة، حيث يتم اتباع التعليمات والإجراءات مع التأكد من أن جميع التفاصيل والمعلومات المطلوبة ممتلئة ب.

وفِيْ ختام المقال تحدثنا هل يعتبر حساب المواطن فِيْ الضمان المطور مصدر دخل للمستفِيْد ، كيف يتم التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي واهم شروطه، ثم ارفقنا رَابِطْ الضمان الاجتماعي .