هل يحفز زيت الزيتون نمو الشعر

هل زيت الزيتون يحفز نمو الشعر زيت الزيتون، عادة ما يكون أصفر فاتح أو أخضر فاتح اللون، هو الزيت المستخرج بشكل طبيعي عن طريق عصر الزيتون. عادة ما يتم استيرادها من منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​- خاصة من إسبانيا واليونان وإيطاليا.

زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة. التركيب الكيميائي الفريد هو جزء من سبب استخدام بعض الثقافات له لتحسين ملمس ومظهر الشعر.

حتى أن هناك أدلة تشير إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يهدئ فروة رأسك ويقوي بصيلات الشعر ويحفز نمو الشعر. نتعمق في البحث حول استخدام زيت الزيتون لشعر أقوى وأطول.

يبحث عن

في دراسة أجريت، وجد الباحثون أن استخدام المكونات المشتقة من شجرة الزيتون يحفز نمو الشعر. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة بالتأكيد لا تخبرنا بكل ما نحتاج لمعرفته حول زيت الزيتون ونمو الشعر.

نعرفه زيت الزيتون هو ثمرة شجرة تسمى Olea europaea، وتشكل دهون تسمى حمض الأوليك جزءًا كبيرًا من تكوين زيت الزيتون. يحتوي حمض الأوليك على خصائص مضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء آثار تساقط الشعر.

قد تحتوي منتجات الزيتون أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي قد تلعب دورًا في صحة فروة الرأس.

أظهر زيت الزيتون قدرته على المساعدة في تقليل ومنع تقصف الأطراف.

لذلك في حين أننا لا نملك دليلًا ملموسًا على أن زيت الزيتون يعزز نمو الشعر، فإننا نعلم أنه يحتوي على خصائص وقائية وغذائية يمكن أن تحافظ على مظهر شعرك وشعوره بصحة جيدة.

يمكن لهذه الصفات أن تجعل شعرك ينمو بشكل أسرع، على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يزيد من نمو الشعر.

زيت الزيتون لعلاج الشعر

يعتبر زيت الزيتون مكونًا نشطًا في العديد من منتجات الشعر، بما في ذلك بعض أنواع الشامبو والبلسم.

إذا كنت تفضل معالجة شعرك بزيت الزيتون النقي، فيمكنك القيام بذلك عن طريق وضعه على رأسك كقناع. فيما يلي خطوات استخدام زيت الزيتون لمحاولة تعزيز نمو الشعر

طريقة استخدام زيت الزيتون كقناع للشعر

قم بقياس حوالي 1/8 إلى 1/4 كوب من زيت الزيتون لعلاج رأسك بالكامل. ضع في اعتبارك أن فروة رأسك وبصيلات شعرك لن تمتص كل الزيت. يمكنك دائمًا إضافة المزيد، لكن من الصعب إزالته من شعرك بمجرد وضع الكثير.

افركي يديك معًا لتدفئة الزيت قليلًا في راحة يدك.

دلكي الزيت ببطء وبلطف في فروة رأسك. انتبهي بشكل خاص لتاج رأسك وضعي الزيت على جذور شعرك. أضيفي أيضًا القليل من زيت الزيتون إلى أطراف شعرك للمساعدة في إصلاح الأطراف المتقصفة.

دلكي شعرك بقبعة الاستحمام ودعي العلاج بالزيت يمتص من فروة رأسك. يترك الكثير من الناس الزيت ممتصًا لمدة 15 دقيقة على الأقل – على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى الفترة الزمنية الأكثر فائدة.

سوف تحتاج إلى غسل شعرك بالشامبو للتخلص من الزيت. اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المفضل لديك. تجنبي الماء الساخن لأنه قد يضر شعرك. قد تحتاجين إلى رغوة الصابون والشطف والتكرار مرتين أو أكثر لإزالة الزيت.

ضع في اعتبارك أنك لست بحاجة إلى القيام بهذا العلاج يوميًا.

يمكن أن يكون تطبيق قناع زيت الزيتون مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين في الشهر كافيًا لرؤية شعر أقوى. عندما يتعلق الأمر بإمكانية نمو الشعر لهذا العلاج، فقد تختلف المسافة المقطوعة.

بيض وزيت زيتون

من العلاجات الشعبية التي تجعل شعرك ينمو بشكل أسرع الجمع بين صفار بيض الدجاج وزيت الزيتون وتطبيقه على فروة رأسك. على الرغم من أنه قد يبدو مبتذلًا بعض الشيء، إلا أنه قد يكون هناك أساس علمي لهذا العلاج المنزلي.

لقد وجد أنه يحفز نمو الشعر بفضل مركب بداخله أطلق عليه الباحثون اسم “ببتيد نمو الشعر”. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة كانت تتحدث عن تناوله عن طريق الفم وليس التطبيق الموضعي لصفار البيض.

نظرًا لأن زيت الزيتون يمكن أن يكون له خصائص محفزة لنمو الشعر، كما يمكن لصفار البيض، فإن استخدام كلا المكونين معًا يمكن أن يحسن نتائجك.

أنواع الشعر

من الناحية النظرية، يجب أن يؤثر زيت الزيتون على نمو الشعر بنفس الطريقة لأي نوع من أنواع الشعر. على الرغم من أن بعض أنواع الشعر قد حققت نجاحًا أكبر باستخدام زيت الزيتون للعناية بالشعر.

قد يحقق الكثير من الأشخاص الذين يعانون من شعر مجعد طبيعيًا أو شعرًا تالفًا بسبب تقنيات العلاج نجاحًا أكبر، على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم ذلك.

يمكن للشعر المجعد والطبيعي المعالج بالألوان أن يكون لامعًا وممتلئًا باستخدام القليل من زيت الزيتون.

نظرًا لأن الشعر ينمو بشكل أسرع، ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن لون الشعر أو نوعه يؤثران على تأثير زيت الزيتون. هناك فرصة جيدة لأن زيت الزيتون سيجعل الشعر أقوى، بغض النظر عن نوعه، مما قد يعطي انطباعًا بأن الشعر ينمو بشكل أسرع.

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بدائل أخرى

إذا كنت ترغب في نمو شعرك بشكل أسرع، فهناك خيارات علاج أخرى غير زيت الزيتون. تشمل العلاجات المنزلية الأخرى التي غالبًا ما تستخدم لتقوية الشعر ونموه ما يلي

زيت النعناع العطري

زيت إكليل الجبل العطري

زيت جوز الهند

قم دائمًا بتخفيف الزيوت العطرية قبل الاستخدام. يمكنك إضافة ثلاث إلى أربع قطرات إلى ملعقة كبيرة من الزيت الحامل، مثل زيت الزيتون، قبل تدليك فروة رأسك.

يمكن أن يساهم اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والبروتين في الحصول على شعر صحي. من المهم أيضًا عدم نقص الحديد، والذي ثبت أنه مرتبط بتساقط الشعر.

عندما يتعلق الأمر بالأدوية التقليدية، فإن المينوكسيديل (روجين) والفيناسترايد (بروبيكيا) هما الأكثر شيوعًا. Propecia معتمد فقط من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للصلع الذكوري.

لكن كلا هذين العقارين يهدفان إلى إبطاء ومنع تساقط الشعر – فلا أحد يسرع نمو الشعر. كلا الدواءين لهما أيضًا آثار جانبية.

ملخص

قد يعزز زيت الزيتون نمو الشعر الصحي، لكن العلم لم يثبت وجوده بعد.

يحتوي زيت الزيتون على البروتينات ومضادات الأكسدة والعوامل المضادة للميكروبات التي يمكن أن تساهم في الحصول على شعر صحي.

بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي معالجة شعرك بزيت الزيتون إلى تقوية بصيلات الشعر، وزيادة عمر كل شعرة، وجعل شعرك ينمو بشكل أسرع.

في النهاية، يعتبر زيت الزيتون علاجًا بديلاً غير مكلف لشعرك، ولا ضرر من تجربته.

هل زيت الزيتون يحفز نمو الشعر