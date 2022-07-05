هل يحق للزمالك تقديم شكوى ضد رابطة الأندية بسبب مباراة الأهلي وغزل المحلة

كشف الصحفي محمد شبانة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك بصدد رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد اتحاد الأندية لمباراة الأهلي وغزل المحلة.

وشهدت مباراة الأهلي وغزل المحلة وصول مشجع إلى استاد السلام خلال المباراة.

وقال شبانة في تصريحات متلفزة “إدارة نادي الزمالك بدأت بجمع بعض الفيديوهات الخاصة بمباراة الأهلي وغزل المحلة، التي جمعت الفريقين في منافسات الدوري المصري، لتقديم شكوى إلى الفيفا”.

وأضاف “طلبت إدارة نادي الزمالك من المحامي الخارجي للنادي، نيابة عنه، مباشرة الإجراءات ورفع شكوى لدى الفيفا ضد اتحاد الأندية”.

وتابع “على الرغم من أن نادي الزمالك ليس طرفا في الأمر، إلا أنه سيتقدم بشكوى تحت المظلة بأنه تضرر بسبب المنافسة مع الأهلي على بطولة الدوري.

وختم الزمالك يرفض قرار اتحاد الأندية بتبني نتيجة المباراة كما هي، ويتمسك بطرح ثلاث نقاط من الأهلي، لكن المفاجأة في الأمر أن المحامي الأجنبي للأهلي. وأكد أبيض للإدارة أنه لا يمكن حاليا تقديم شكوى، مبررا ذلك بضرورة قيام غزل المحلة بتقديم الشكوى أولا.