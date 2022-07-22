هل يختلف حساب النسبة الموزونة من جامعة لاخرى في السعودية ، في ظل التسائلات حول التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها حساب النسبة الموزونة من جامعة لاخرى ، وذلك عند العديد من الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، كما أنه يتم حساب النسبة الموزونة المؤهلة من قبل ابناء الثانوية العامة في المملكة السعودية وذلك لمعرفة الكليات والجامعات التي يمكنهم من بعد ذلك الإنضمام إليها بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، تابعوا معنا .

ما هي النسب المرجحة

تعتبر النسبة المرجحة أحد معايير القبول في الجامعات السعودية. تعتمد النسبة على تحديد مستويات الطلاب للالتحاق بالتخصصات التي تناسب ميولهم التعليمية. تحتسب الجامعات النسبة المرجحة لكل من المسارين الأدبي والعلمي، حيث تختلف معدلات القبول من جامعة إلى أخرى.

هل يختلف حساب النسبة المرجحة من جامعة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية

تختلف النسبة المرجحة من جامعة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية، حيث أن لكل جامعة معاييرها الخاصة ومعدلات قبولها بناءً على ضوابط وشروط مهمة، بالإضافة إلى أن النسبة المرجحة تختلف داخل الجامعة نفسها من مسار إلى آخر، أو من كلية إلى أخرى بناءً على عدة معايير، وتجدر الإشارة إلى أن طريقة حساب النسبة المرجحة تختلف من مسار إلى آخر. بشكل عام، تعتمد وزارة التربية والتعليم السعودية على النسب التالية

معدل الثانوية العامة 30٪.

معدل الاختبار التحصيلي 30٪.

30٪ من اختبار القدرات العامة.

طريقة حساب النسبة المرجحة للمسار العلمي

تحسب النسبة المرجحة للمسار العلمي في الجامعة السعودية على النحو التالي

النسبة المرجحة للمسار العلمي (50٪ من درجة الثانوية العامة + 30٪ من درجة اختبار القدرات العامة + 30٪ من درجة اختبار التحصيل).

طريقة حساب النسبة المرجحة للمسار الأدبي

الجامعات السعودية تحسب النسبة المرجحة للمسارات الأدبية بجمع ما يلي

الثانوية العامة 60٪

اختبار القدرات 40٪.

النسبة المرجحة لجامعة الملك عبد العزيز

تحسب النسبة المرجحة في كليات جامعة الملك عبد العزيز على النحو التالي

المسار العلمي التحضيري للطلاب والطالبات المعدل التراكمي في الثانوية العامة (40٪). اختبار القدرات (40٪). اختبار تحصيلي (20٪).

النسبة المرجحة للمسار الأدبي للطلاب المعدل التراكمي في الثانوية العامة (50٪). اختبار القدرات (50٪).

النسبة المرجحة للمسار الأدبي للطالبات المعدل التراكمي في الثانوية العامة (40٪). اختبار القدرات (40٪). اختبار تحصيلي (20٪).



النسبة المرجحة جامعة الملك سعود

يتم احتساب النسبة المرجحة في جامعة الملك سعود على النحو التالي

الكليات الصحية (30٪) ثانوية للطلاب والطالبات. (60٪) اختبار القدرات للطلاب والطالبات. (10٪) اختبار تحصيلي للطلاب والطالبات.

الكليات الانسانية (50٪) نسبة الثانوية العامة. (40٪) نسبة اختبار القدرات. (10٪) من إجمالي اختبار التحصيل.

كلية إدارة الأعمال (50٪) نسبة الثانوية العامة. (50٪) نسبة اختبار القدرات.

كلية الهندسة التطبيقية – (30٪) نسبة الثانوية العامة. (60٪) من نسبة اختبار القدرات. (10٪) من نسبة اختبار التحصيل.

الكليات العلمية (30٪) من نسبة الثانوية العامة. (60٪) من نسبة اختبار القدرات. (10٪) من نسبة اختبار التحصيل.



النسبة المرجحة جامعة الملك خالد

تعتمد جامعة الملك خالد على احتساب النسبة المرجحة للمسارات المختلفة على النحو التالي

المسار العلمي (30٪) من نسبة الثانوية العامة للمسار العلمي. (30٪) نسبة اختبار القدرات. (40٪) من نسبة اختبار التحصيل.

المسار الإداري للطلاب (50٪) من نسبة الثانوية العامة. (50٪) من مجموع اختبار القدرات.

المسار الإداري للطالبات (30٪) من إجمالي شهادة الثانوية العامة. (30٪) من نسبة اختبار القدرات العامة. (40٪) من إجمالي اختبار التحصيل.



طريقة حساب النسبة المرجحة في الجامعة السعودية 1444

يتم احتساب النسبة المرجحة في جامعات المملكة العربية السعودية بناءً على نتيجة الثانوية العامة للطالب، بالإضافة إلى درجة اختبار القدرات العامة ودرجة الاختبار التحصيلي التي حصل عليها الطالب، على النحو التالي

النسبة المرجحة تساوي (النسبة المئوية للمرحلة الثانوية × 0.30) + (درجة القدرة العامة × 0.30) + (درجة اختبار التحصيل × 0.40).

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف هل يختلف حساب النسبة الموزونة من جامعة لاخرى في السعودية ،و طريقة حساب النسبة المرجحة في الجامعة السعودية 1444 ، و طريقة حساب النسبة المرجحة للمسار العلمي .