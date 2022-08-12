هل يخوض الأهلي مباراة المقاصة بعد الانسحاب من كأس مصر

ويظل موقف النادي الأهلي غامضا بشأن المشاركة في مباراة التعويض المقبلة لمصر في دور الـ16 لكأس مصر لموسم 2022-2022، عقب انسحابه من البطولة في وقت سابق.

أعلن النادي الأهلي انسحابه من البطولات المحلية للاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر – السوبر المصري)، احتجاجا على أخطاء تحكيمية ارتكبت ضد النادي في بطولة الدوري.

ولم يعلن مسؤولو الأهلي انسحابه من كأس مصر حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 14 أغسطس موعدا لمباراة الأهلي والمقاصة في دور الـ16 لكأس مصر لهذا الموسم.

تنطلق مباراة الأهلي والمقاسة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد السلام.

الأهلي انسحب من كأس مصر والسوبر

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير عدة قرارات مهمة كانت على النحو التالي

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

طالبوا بإيقاف حكم حكم الفيديو المساعد في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فاركو، حتى يتم التحقيق معه بشأن ما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

مركز الأهلي في مباراة البنط

قد يؤدي خروج عصام عبد الفتاح من لجنة التحكيم إلى تراجع النادي عن قراره بالانسحاب من كأس مصر وكأس السوبر المصري.

وأعلن عبد الفتاح استقالته رسميا من رئاسة لجنة الحكام لتولى الإنجليزي مارك كلاتينبورج المهمة.

وأوضحت مصادر داخل النادي الأهلي أن خروج عصام عبد الفتاح من لجنة الحكم كان من أهم مطالب الأهلي بانسحابه من البطولتين.

وأكدت المصادر أن الأهلي ملتزم بتنفيذ باقي مطالبه، وهي التحقيق مع محمود عاشور، حكم مباراة الفيديو في مباراة فاركو، وإبلاغ النادي بنتائج التحقيق معه.

كشفت تقارير إعلامية عن نية الأهلي الانسحاب من كأس مصر ولعب المباراة بشكل طبيعي بعد استقالة عبد الفتاح، بينما يتابع نتائج التحقيق مع محمود عاشور.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن مركزه النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.