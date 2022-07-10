هل يدخل مروان حمدي في صفقة تبادلية بين الزمالك وسموحة

طلب مجلس إدارة نادي سموحة من نظيره الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إبرام اتفاق متبادل، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره من المقاولون العرب، غدا الثلاثاء، الساعة 630، في الجولة 24 من الدوري المصري.

طلب نادي سموحة التضمين نهائيا لمروان حمدي من الزمالك مقابل الموافقة على رحيل لاعبه عبد الكبير الوادي إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك رفض عرض سموحة، وأصر على عودة مهاجمه مروان حمدي لصفوفه بعد إنهاء الإعارة.

كما جدد الزمالك عرضه بضم عبد الكبير الوادي مقابل إعارة اللاعبين الشباب مقابل دفع رسوم.

وفي السياق ذاته، رفض نادي الزمالك تجديد إعارة حمدي علاء لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم مرة أخرى لنادي سموحة.

وكان حمدي علاء قد انضم لصفوف نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقرر مديرو وايت كاسل العودة في نهاية الموسم الحالي، بعد أن قدم عرضا متميزا مع فريق الإسكندرية.

يتصدر مروان حمدي صدارة هدافي الدوري المصري إلى جانب أحمد سيد زيزو ​​برصيد 12 هدفا.