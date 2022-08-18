هل يدفع الأطفال الفقراء فاتورة مكابرة برلين أمام الأزمات

تتسرب المخاوف المتزايدة داخل أسوار الحكومة الألمانية حيث يعيش المزيد والمزيد من الأطفال فِيْ فقر وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

تزايد عدد الأطفال الفقراء

لذلك، دعت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس، فِيْ تصريحات لشبكة الصحافة الألمانية فِيْ عددها الصادر يوم الخميس، إلَّى مزيد من تخفِيْف العبء عَنّْ كاهل المواطنين، وقالت “خطر زيادة فقر الأطفال كبير … لذلك يجب علينا مواجهته. بمزيد من تدابير تقليل الأعباء “.

وأضافت الوزيرة الألمانية أن العديد من الأشخاص، وخاصة العائلات التي لديها أطفال، يواجهُون حاليًا وضعا صعبا للغاية، وقال “إنها مسألة وجود”.

جددت باوس دعوتها إلَّى زيادة واضحة فِيْ قيمة الإعانات المالية الحكومية للأطفال فِيْ ألمانيا من أجل مساعدة الأسر فِيْ فترات التضخم المرتفع، وأشارت إلَّى أن الزيادة المخطط لها فِيْ قيمة الدعم من قبل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر هِيْ لا يكفِيْها لتعويض التضخم، وقالت “علينا أن نستمر فِيْ تحسين ذلك”.

يشار إلَّى أن المساعدات المالية للأطفال حالياً تبلغ 219 يورو شهرياً لكل من الطفل الأول والثاني، 225 يورو للطفل الثالث و 250 يورو ابتداءً من الطفل الرابع.

وينوي وزير المالية الألماني حاليًا زيادة قيمة هذا الدعم على مرحلتين، بحيث يصل إلَّى 227 يورو شهريًا لكل طفل من الأطفال الأول والثاني والثالث على حدة فِيْ العام المقبل، وابتداءً من الطفل الرابع، سيكون 250 يورو. تم الحصول عليها، ثم ستتم زيادة المخصصات للأطفال الأول والثاني والثالث مرة أخرى إلَّى 233 يورو فِيْ عام 2024.

تكاليف التخلي عَنّْ الغاز الروسي … اختناق اقتصادي عام

عَنّْدما قررت ألمانيا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، لم تكن تدرك أنها اختارت خنق ليس فقط شعبها، ولكن اقتصادها المضطرب بالفعل.

تعتمد ألمانيا – أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا – على الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا، والتي تمثل 35٪ من وارداتها من الوقود.

فِيْ منتصف يوليو 2022، ذكرت وكالة التصنيف موديز أن ألمانيا خفضت بالفعل اعتمادها على الغاز الروسي، لكن الحديث عَنّْ تقليل اعتمادها على هذا الغاز إلَّى 10٪ حتى عام 2024 ليس سوى طموح.

وقالت الوكالة “اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسي انخفض بنسبة 30٪ من 60٪ حتى الآن، وهِيْ تعمل على تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي المسال”.

قد تواجه ألمانيا أسوأ شتاء فِيْ تاريخها، هذا العام، إذا قرر الكرملين قطع إمدادات الغاز الروسي تمامًا عَنّْ برلين ؛ ودفع ذلك الدولة إلَّى التفكير فِيْ إجراءات تقشفِيْة للحفاظ على مواردها من الطاقة وتوفِيْر إمدادات بديلة وعاجلة من الغاز الطبيعي المسال.

وانتقلت برلين، فِيْ يونيو الماضي، إلَّى المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز ثلاثية المراحل، بعد أن خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

قامت ألمانيا بتفعيل المستوى الأول من خطتها الطارئة فِيْ 30 مارس، وتتضمن هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء 23 خزان غاز بنسبة 75٪ حتى سبتمبر و 95٪ حتى الأول من نوفمبر. وإعادة تشغيل محطات الطاقة الاحتياطية التي تعمل بالفحم من بداية أكتوبر.

كَمْا ناشدت الحكومة الألمانية المواطنين والشركات لتقليل استهلاك الطاقة ومساعدة الدولة على ملء سعة التخزين بحلول الشتاء، بينما تدرس المدن الإجراءات التي يجب اتخاذها فِيْ حالة نفاد الغاز.

من أجل تجنب أزمة الطاقة فِيْ البلاد، تعمل الحكومة الألمانية على ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي إلَّى 80 ٪ بحلول أكتوبر، ارتفاعًا من 60 ٪ فِيْ الوقت الحالي.

لكن الأسوأ، الذي توقعه الألمان بحذر، هُو أنه فِيْ ظل النقص الحاد فِيْ الغاز، لن يتوفر الماء الدافئ إلا فِيْ أوقات معينة من اليوم.

المواطنون العاديون (العائلات) والمرافق الاجتماعية والمستفِيْدون من خدمة التدفئة عَنّْ بعد محميون بموجب القانون، وبالتالي فإن القطاع الصناعي سيكون أول المتضررين بوقف تدفق الغاز.

وفقًا لخطة الطوارئ الألمانية، ستعطى العائلات والمؤسسات الحيوية – مثل المستشفِيْات – الأولوية على الصناعة فِيْ المرحلة الثالثة.

تتعرض صناعات بأكَمْلها لخطر الانهِيْار المستمر، مثل صناعات الألمنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية، بسبب الاختناقات فِيْ إمدادات الغاز الخاصة بهم ؛ وفقًا لـ Business Insider. سيكون لمثل هذا الانهِيْار عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بالكامل فِيْ ألمانيا.