هل يرجع الشعر لطبيعته بعد سحب اللون هي من الامور التي تتطلب مهارة وخبرة والتي يتم عن طريقها القضاء على لون الشعر الداكن لتبسيط تغيره بلون آخر من خلال مجموعة كبيرة من المواد القوية التركيب على خصل الشعر لإزالة اللون عن طريق فتح فتحات الشعر في هذا المقال سوف نوضح كيفية عمل هذه الصبغات وهل يستطيع ان يرجع اللون الأصلي بعد صبغه هذا من سنتناوله في مقالنا هذا.

هل يعود الشعر إلى طبيعته بعد سحب اللون

نعم طبعا لكن الأمر يستغرق وقتا للعودة إلى طبيعته، وهناك طرق عديدة تساعده في ذلك، من أهمها ما يلي

تخلصي من أطراف الشعر التالف بقصه على قدم المساواة وبشكل مستمر.

الابتعاد عن السشوار ومكواة الفرد ومكواة الشعر.

استخدم بديل الزيت بعد كل استحمام ؛ للحفاظ على الشعر من التلف.

استحم بكريم الشعر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

تناولي الأطعمة المليئة بالبروتينات والدهون المفيدة للشعر.

استشر طبيبًا لاختيار نوع الشامبو الذي يناسب شعرك.

استخدم فرشاة أسنان من وقت لآخر ؛ لتحافظ على شعرك.

طرق طبيعية لسحب لون الشعر

هناك العديد من الطرق التي يمكننا استخدامها لنتف الشعر الملون، وكلها طرق طبيعية ولا تضر بالشعر، ومن أهم هذه الطرق

زيت الزيتون والبيض للشعر الكثيف

هذه الطريقة من أفضل الطرق للإجابة على السؤال هل يعود الشعر إلى طبيعته بعد إزالة اللون إنها أيضًا طريقة طبيعية وسهلة التحضير. طريقة عملها هي كما يلي

المكونات

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

4 صفار بيض.

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

إذا لم يكن الشعر كثيفًا، قصي الكمية إلى نصفين.

كيف تستعد

يخفق صفار البيض بعد وضعه في وعاء.

أضيفي زيت الزيتون وخل التفاح وزيت جوز الهند واخلطيهم جيدًا.

ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي الشعر بكيس نايلون لمدة ساعتين على الأقل.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافئ والشامبو.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات على الأقل كل أسبوع.

زيت الصبار وزيت الزيتون

يمكنك عمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وإذا كنت ترغب في إضافة أي نوع تفضله من الزيت، فلا بأس بذلك، وإليك طريقة صنعها على النحو التالي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

أضف أي نوع آخر من الزيت لهذه الوصفة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الصبار.

كيف تستعد

ضعي زيت الزيتون وزيت الصبار في حمام مائي ؛ حتى يغلي.

استخدمي هذه الزيوت على شعرك لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافئ.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

كبسولات فيتامين سي

هذه الوصفة من أفضل الوصفات للإجابة على سؤال هل يعود الشعر إلى طبيعته بعد إزالة اللون طريقة عملها سهلة

المكونات

7 أقراص فيتامين سي للشعر.

3 ملاعق كبيرة من الشامبو.

بلسم، أو حمام زيت.

كيف تستعد

أقراص فيتامين ج الحرارية. لتصبح طرية.

اخلطي الشامبو والأقراص معًا جيدًا.

ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة تقريبًا، حوالي الربع.

اغسلي شعرك جيداً بالماء الدافئ فقط.

ضعي بلسم أو حمام زيت، ثم اغسلي شعرك مرة أخرى.

لا تستخدمي هذه الوصفة إذا صبغتي شعرك بالحناء وأصبح لونه أسود.

طريقة الصابون لازالة اللون من الشعر

يمكنك الآن بسهولة وبسهولة سحب اللون من الشعر باستخدام مسحوق تنظيف الملابس الخالي من المركبات الكيميائية التي تضر بالشعر، أو الصابون، وذلك بخلط إحداها مع الشامبو الذي تستخدمينه، ثم غسل الشعر جيدًا، ثم ستلاحظ اختفاء اللون من الشعر.

الماء الساخن

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق لإزالة اللون من الشعر، وطريقة عملها هي كما يلي

المكونات

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كوب ماء ساخن.

الطريقة

ضعي الماء على النار حتى يسخن، وهو مناسب لوضعه على الشعر.

ارفعي الماء عن النار وأضيفي إليه خل التفاح ثم قلبي باستمرار.

ضعي المزيج على الشعر لبضع دقائق، ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافئ.

اغسلي شعرك مرة أخرى بالماء الدافئ والشامبو الذي تستخدمينه.

سلبيات نتف الشعر الملون

رغم أننا أجبنا على السؤال هل يعود الشعر إلى طبيعته بعد إزالة اللون قلنا نعم ولكن الشعر تضرر بشكل كبير ومن أشهر هذه الأضرار

زيادة فرصة ظهور الشعر الأبيض مبكرًا.

تتأثر فروة الرأس بشكل مباشر.

زيادة الحرق وتلف بصيلات الشعر.

يتأثر جلد الوجه والبشرة بشكل مباشر ؛ نتيجة للمواد الكيميائية.

ظهور حساسية في فروة الرأس، زيادة قشرة الرأس.

تتأثر العين بالمواد الكيميائية.

الكثير من تساقط الشعر.

طرق علاج الشعر بعد إزالة اللون

هناك العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها بعد إزالة اللون من الشعر لمعالجته ؛ نتيجة للضرر الناجم عن عملية السحب فإن أهم هذه الطرق هي الآتي

تجنب غسل الشعر

وهذه الطريقة هي أول إجابة على السؤال هل يعود الشعر إلى طبيعته بعد إزالة اللون يجب عدم غسل شعرك بالشامبو بعد عملية الشد مباشرة، ويمكنك استخدامه مرتين فقط في الأسبوع، كما يمكنك استبدال الشامبو بالماء والبلسم، لأن ذلك يقلل من تلف الشعر.

استخدم الزيوت والمرطبات

يجب استخدام الزيوت والمرطبات. فهي تقلل من جفاف الشعر وترطبه، على سبيل المثال زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وكريمات الترطيب، والأقنعة التي تحتوي على مادة الكيراتين المفيدة لشعرك، وكلها تقلل الضرر الذي يلحق بشعرك بعد سحب اللون.

تعامل مع الشعر برفق

وتعتبر هذه الطريقة إجابة لسؤالنا اليوم هل يعود الشعر إلى طبيعته بعد إزالة اللون يجب أن تعالج شعرك بلطف ؛ حتى تعود إلى طبيعتها في أقصر وقت، وهذا يقلل من الضرر الذي يلحق بها، كما يجب وضع منشفة عليها بعد الاستحمام ؛ لسحب الماء من شعرك وقص الأطراف المتقصفة ؛ من أجل الحفاظ عليه.

لا تمشطي شعرك مباشرة بعد الاستحمام

لا يجب تمشيط شعرك بعد الاستحمام مباشرة ؛ نظرًا لأن الشعر يصبح بعد ذلك هشًا ورطبًا، عليك الانتظار حتى يجف تمامًا لتمشيطه.

قصي أطراف الشعر

يجب قص أطراف شعرك بعد سحب اللون منه ؛ لأنها أكثر ضررًا وهشاشة، وإذا قمت بقصها، فإنك تمنع تقصف الأطراف وتلفها من الوصول إلى باقي شعرك.

تناول المزيد من الأطعمة المغذية

يجب أن تأكل الكثير من الأطعمة المليئة بالدهون والبروتينات، وأن تأكل كل ما هو صحي ؛ لتغذية فروة رأسك جيدًا، ومنع تلف الشعر، ينصح الأطباء دائمًا بتناول الأطعمة الصحية بعد سحب اللون من الشعر، لأن الشعر حينها يتلف ويقصف، والأطعمة الصحية تعوض عن ذلك.

لقد اكتفينا بهذا القدر من المعلومات التي تهم الكثير من النساء حول العالم الذين يستخدمون الصبغات ويتساءلون عن كيفية استخدامها مقالنا اليوم كان بعنوان هل يرجع الشعر لطبيعته بعد سحب اللون ولقد ذكرنا فيه كل المعلومات التي تفيد هذا الموضوع نسأل الله لكم التوفيق والصحة والعافية.