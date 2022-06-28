هل يرحل الثلاثي الأجنبي عن الأهلي في الصيف

كشفت تقارير إعلامية عن نية داخل الأهلي للسماح لثلاثة لاعبين أجانب من فريق الفريق الأول لكرة القدم بالمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لا يمانع مديرو النادي الأهلي رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بسبب الإصابات المتكررة للاعب، بالإضافة إلى عدم استقرار مستواه.

أما الموزمبيقي لويس ميشوني، فهناك استقرار داخل النادي الأهلي بعد رحيله، وقبل كل شيء لأن مستواه متواضع ولم يساهم بما كان مطلوبًا منه.

وهناك اتجاه في النادي الأهلي للموافقة على رحيل المدافع المغربي بدر بنون، في السوق الصيفي المقبل، إذا حصل على عرض خاص.

وبالفعل حصل بدر بانون على عرض من النادي القطري قطر بـ 2.5 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يقرر ريكاردو سواريز، مدرب الأهلي الجديد، مصير الثلاثي خلال الفترة المقبلة، بعد إدارة الفريق بشكل رسمي.