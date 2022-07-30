هل يرحل طارق حامد عن اتحاد جدة بعد أيام من ضمه..شوبير يوضح

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بإمكانية رحيل الدولي طارق حامد نجم فريق الاتحاد جدة الأول لكرة القدم، من رتب عميد فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أيام قليلة من تأسيسه. .

وأكد شوبرت في تصريحات متلفزة أن اتحاد جدة يواجه أزمة حقيقية في الفترة الحالية بسبب صفقة عبدالرزاق حمدالله، مؤكدا أن العميد قد يضطر للاستسلام لطارق حامد.

وتابع “آمل أن تسير الأمور على ما يرام لنجومنا المحترفين”.

وكشفت تقارير صحفية أن انتقال طارق حامد إلى صفوف النقابة كلف عميد الخزانة مبلغ 5 ملايين دولار، بمعدل 2.5 مليون دولار سنويا.

وبحسب الاتفاق بين الطرفين فإن قيمة العقد 18،789،000 ريال، ويتقاضى اللاعب 9،394،500 ريال سنويًا، وفي الشهر يستلم طارق حامد 782،875 ريالًا.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن طارق حامد هو الأطول بين اللاعبين المصريين الذين انضموا إلى الأندية السعودية في الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، أوضح أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا، أن طارق حامد، أحدث مجند في صفوف اتحاد جدة السعودي، لن يتأثر بأزمة التسجيل. يطارد العميد. في الفترة الماضية.

وقال الرفاعي في تصريحات تليفزيونية إنه لن يمنحه أي لاعب في الدوري السعودي الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات الفريق دون تسجيله رسميا، لذا فإن موقف طارق حامد قوي مع النمور.