هل يستحق سموحة ركلة جزاء أمام الزمالك.. خبير تحكيمي يوضح

وتحدث أحمد الشناوي خبير التحكيم عن قضايا التحكيم في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ونظيره سموحة.

واجه الزمالك نظيره سموحة، مساء أمس الأحد، وفاز بهدفين دون عودة.

قال أحمد الشناوي، في استوديو تحليل المباريات، إن قضية طرد لاعب سموحة عبد الكبير الوادي كانت صحيحة لإصراره على الإضرار بقدم حمزة المثلوثي.

وأوضح أن مباراة مروان حمدي مع محمد عبد الغني ليست ركلة جزاء لصالح سموحة، بسبب عدم احتكاك لاعب الزمالك.

نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

واصل فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بفوز مهم وقيّم على حساب سموحة الإسكندرية بهدفين نظيفين.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو ​​وسيف الدين الجزيري في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 من الدوري الممتاز.

الزمالك سيطر على الشوط الأول، وكان خطرا كبيرا على هدف سموحة، وهدد مرمى فريق الإسكندرية في أكثر من مناسبة.

وأحرز أحمد سيد زيزو ​​الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 34 من المباراة.

بعد خطأ من دفاع سموحة، عرف زيزو ​​كيفية الاستفادة منه وسجل الهدف الأول للزمالك.

مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الثانية تمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الثاني للزمالك.

واصل الزمالك هجومه، ثم هدأت المباراة بعد رضاء لاعبي الزمالك بالنتيجة، لذا سيطر لاعبو سموحة على المباراة قليلاً.

وطرد لاعب نادي سموحة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 64.

وبعد صد خطير أمام حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك، انتهت المباراة بهدفين نظيفين من الزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس في لائحة صدارة المنافسة.