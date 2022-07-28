هل يستحق مصر المقاصة ركلة جزاء أمام الأهلي.. خبير تحكيمي يوضح

وتحدث خبير التحكيم أحمد الشناوي عن قضايا التحكيم التي وقعت في مباراة الفريق الأولى لكرة القدم على ملعب الأهلي ونظيره مصر المقاصة.

التقى النادي الأهلي مع نظيره مصر المقاصة، مساء الأربعاء، في اليوم السابع والعشرين من منافسات الدوري.

وقال أحمد الشناوي، متحدثا عبر تحليلات المباراة، إن قرار الحكم كان صائبا في عدم احتساب هدفين لمصر بسبب وجود تسلل.

وأوضح أنه لا توجد ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة، لأن المخالفة ضد مدافع الأهلي كانت خارج منطقة الجزاء.

نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة

واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بفوز صعب على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف.

وتغلب الأهلي على مصر المقاصة بهدف نظيف سجله أليو ديانج في الدقيقة 23 من المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومصر بإخلاء بطولة الدوري المصري، حيث تقدم الأحمر بهدف نظيف عن طريق لاعبه أليو ديانج.

وأحرز أليو ديانج الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 23، إثر هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الأهلي.

بسلسلة من التمريرات المتدرجة ذهابًا وإيابًا، أنهى أحمد عبد القادر تمريرة وضعت الكرة لزميله في الفريق عليو ديانغ على حافة منطقة الجزاء، الذي سدد تسديدة قوية منخفضة في الشباك من منطقة الجزاء. الزاوية اليسرى. من الهدف

مع بداية الشوط الثاني، حل البرتغالي ريكاردو سواريس مكان محمد الشناوي حارس الفريق، بسبب إصابته، ودخل علي لطفي مكانه.

وشهد الشوط الثاني سيطرة الأهلي، لكن دون خطورة على تصفية المرمى المصري، وسجل الفيومي هدفا في الدقيقة 89، قبل أن يلغيه الحكم بعد عودته للفأرة للتسلل، فتنتهي المباراة بـ. ال. فيكتوريا دل الاهلي بهدف نظيف.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وخاض الأهلي 25 مباراة هذا الموسم وفاز في 16 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.