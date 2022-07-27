هل يشارك بيرسي تاو مع الأهلي أمام المقاولون العرب

يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، عن مباراة اليوم ضد مصر المقاصة في الدوري.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المصري المقاصة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري، الساعة التاسعة صباحا.

وأكد مسئولو الأهلي أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو سيشارك مع الفريق ضد المقاولين العرب يوم 30 يوليو الجاري.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون يوم السبت 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحا، في إطار مباريات الدوري المصري الـ21 والمؤجلة.

أصيب تاو في العضلة المقربة في يونيو الماضي بينما غاب عن آخر 5 مباريات للأهلي في الدوري.

كما غاب تاو عن ثلاث مباريات في النسخة الأخيرة من كأس مصر، والتي فاز بها الزمالك على حساب الأهلي، بعد تحقيقه هدفين مقابل هدف واحد الخميس الماضي.