“هل يشارك رومارينيو فِيْ كلاسيكو النصر”.. قرار حاسم من الاتحاد

لا تزال مشاركة النجم البرازيلي الكبير رومارينهُو، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد، فِيْ بطولة المملكة الكلاسيكية أمام النصر، مثار جدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي.

وتعرض رومارينهُو لـ “إصابة” فِيْ مباراة الاتحاد ونادي الخليج، فِيْ اليوم الرابع من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

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وتضاربت الأنباء عَنّْ قدرة النجم البرازيلي على المشاركة فِيْ الكلاسيكو المقرر إقامته فِيْ 2 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي الروشن.

* استعجال قرار الاتحاد بمشاركة رومارينهُو ضد النصر

وفِيْ هذا السياق أعلن برنامج “أكشن مع وليد” عَنّْ مشاركة رومارينهُو مع فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد أمام قلعة العلم.

وكشف البرنامج أن نجم العميد خضع لـ “جلسات علاجية” مكثفة خلال الساعات الماضية ؛ لتسريع الشفاء من الإصابة.

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ورغم ذلك أشار البرنامج إلَّى أن الفريق الطبي لنادي الاتحاد حذر البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد من أن رومارينهُو لن يتمكن من اللعب أكثر من 20 دقيقة ضد النصر. .