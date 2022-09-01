“هل يشارك كنو فِيْ مباراة الهلال والفتح القادمة”.. قرار رسمي حاسم

قرر إبراهِيْم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، “مَوعِد” عودة النجم الدولي محمد كانو، للمشاركة فِيْ المباريات مرة أخرى.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ مايو الماضي إيقاف كنو لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار تجديد تعاقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، رغم توقيع منافسه النصر، بعد دخوله الفترة الحرة.

اقرأ أيضا

اول مرة | الهِيْلي يكشف مظاهرة تاريخية للنصر. ورد الاتحاد رسميا

“قطع قرض السومة والعودة للأهلي” .. تطورات رسمية

خلال الساعات الماضية، انبثق خبر انتهاء عقوبة النجم الدولي لنادي الهلال، اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، واحتمال مشاركته فِيْ بطولة الفاتح.

ويواجه الزعيم المنتخب الكروي الأول لنادي الفتح، الأحد المقبل، فِيْ اليوم الثالث من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

* حَقيْقَة أن عبارة محمد كانو “تنتهِيْ”.

وفِيْ هذا السياق، نفى القاسم، فِيْ تصريحات تلفزيونية، انتهاء عقوبة كنو، اليوم الخميس ؛ بحسب تقارير إعلامية.

كشف أمين عام اتحاد الكرة، أن فترة التعليق تتراوح بين موسمي 2022-2022 و 2022-2023. لن يحسب فِيْ حكَمْ محمد كنو.

أنظر أيضا

“منع الهلال من التعاقد حتى 2024” .. حَقيْقَة القرار الصادم .. !!

بعد توليه رئاسة الأهلي .. معاذ يسعد الجماهِيْر بـ “قرار رسمي عاجل”

وأضاف إبراهِيْم القاسم “فترة الاستراحة فِيْ الموسم الرياضي ما تحسب (فقط) فِيْ الجزاءات وفق الضوابط”.

وبناءً على ذلك، سينتهِيْ حكَمْ كنو فِيْ 24 أكتوبر. لتكون قادرًا على المشاركة مع منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم فِيْ مونديال 2022 ؛ بحسب قاسم.

على صعيد آخر، تسبب الصحفِيْ الرياضي وليد الفرج فِيْ مفاجأة كبيرة لقرار إيقاف النجم العالمي عَنّْ الملاعب.

وأكد الفراج أن غرفة تسوية المنازعات أصدرت قرارها فِيْ قضية كنو على وجه السرعة. ليقضي اللاعب عقوبته قبل كأس العالم 2022 ؛ لأن المنتخب السعودي يحتاج لخدماتكَمْ.