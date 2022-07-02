هل يشارك ياسر إبراهيم في مباراة الأهلي والجونة

أصيب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مشاركته أمام الجونة، في نصف نهائي كأس مصر موسم 2022/2022.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر لموسم 2022/2022، بعد فوزه على بتروجيت بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين، الليلة، باستاد القاهرة، في إطار نصف النهائي. نهائيات بطولة كأس مصر في نسختها الموسم الماضي.

وأفاد الكشف الأولي أن ياسر إبراهيم أصيب بإصابة في عضلة الجبهة وسيخضع لكشف طبي غدا لتحديد مدى ملاءمته للمشاركة في مباراة الجونة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2022، يوم الخميس 21 يوليو.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة، الثلاثاء 5 يوليو، في المباراة المؤجلة من منافسات الدوري المصري على ملعب خالد بشارة.

ويحتل أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة في 20 مباراة.