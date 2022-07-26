هل يضم بيراميدز محمد أبو جبل في الصيف

محمد ابو جبل

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، عن موقف نادي بيراميدز من ضم الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وله الحق في التوقيع لأي ناد يرغب في الانضمام إليه خلال الفترة الحالية، حيث رفض مسئولو الفارس الأبيض تجديد الحراسة في المرحلة المقبلة.

وذكرت تقارير أن شقيق محمد أبو جبل اتصل بوكلاء اللاعبين لعرض حارس مرمى الزمالك على إدارة نادي بيراميدز ليحصل الأخير على صفقة انتقال مجانية في الصيف المقبل ميركاتو.

وأكد أن مسؤولي بيراميدز طالبوا بتأجيل الأمر، بانتظار تحديد موقف أحمد الشناوي، حارس السماوي، ومدى تألقه الذي لفت الأنظار إليه مرة أخرى في الدوري المصري الممتاز خلال المباريات الأخيرة. .

وأشار إلى أنه في حالة انخفاض مستوى أحمد الشناوي، فإن بيراميدز ستناقش إمكانية تعيين حارس جديد، وقد تنظر في ملف أبو جبل في ذلك الوقت، في ضوء الموافقة النهائية على رحيل مهدي سليمان في الصيف بعد انتهاء عقدك. .