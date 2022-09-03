هل “يطرد” جمهُور الهلال فهد بن نافل.. قرار حاسم

“طرد” فهد بن نافل من رئاسة مجلس إدارة الهلال، وظن البعض ذلك بعد قضية النجم الدولي محمد كانو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول.

وجدد الهلال عقد كنو “28 عاما”، بعد أن وقع اللاعب عقود إعارة الفريق الكروي الأول لنادي النصر، بعد دخوله الفترة المجانية.

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وأعلنت غرفة فض النزاعات، بدعم من مركز التحكيم الرياضي، تعليق النجم الدولي لمدة “4 أشهر”، وحرمان القائد من “فترتي تسجيل”. لهذه الحالة.

* حَقيْقَة طرد فهد بن نافل من الهلال

وفِيْ هذا السياق نفى الإعلامي الرياضي وليد الفراج أي تحرك لمشجعي الهلال ضد بن نافل، بعد العقوبات التي تعرض لها النادي، فِيْ قضية كنو.

وكشف الفراج، عبر برنامجه “أكشن مع وليد”، أن بن نافل يتمتع بتوازن كبير جدا بين جماهِيْر الزعيم الهلالي.

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تولى الرئيس الحالي للهلال منصبه، فِيْ يونيو 2022، وحقق 7 بطولات رسمية مع الفريق الأول ؛ بما فِيْ ذلك الثلاثية فِيْ الدوري المحترف، والمضاعفة فِيْ دوري أبطال آسيا.

وأكد الكاتب الرياضي أن جماهِيْر الهلال قررت منح فهد بن نافل فرصة أخرى وعدم محاسبته الآن.