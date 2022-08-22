هل يعود النرجسي بعد الفراق ،يتميز عدد من الاشخاص بكثير من الصفات والمشاعر المختلفة والتي تميزها عن غيرها وذلك لانها تعمل الشخصية النرجسية على قيامها بأذى نفسها عدة مرات ومحاولاتها العديدة للانتحار ،بالإضافة الى الاضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر المتزايد في حياة الشخصية بالإضافة الى شعورة بصفة التكبر وأنه أفضل بكثير من الشخصيات التي تحيط به.

هل يعود النرجسي بعد الانفصال

الشخصية النرجسية من الشخصيات التي تؤذي نفسها أولاً ومن حولها ثانياً، وهي من اضطرابات الشخصية، ويرى صاحب هذه الشخصية أنه دائماً أفضل من من حوله، كما أنه يمتلك نفساً مفرطة. – الثقة التي ترقى إلى الغرور، لذلك عندما تنتهي العلاقة مع شخص ما يسأل النرجسي الطرف الآخر دائمًا هل يعود النرجسي بعد الانفصال وهذا دليل على أن الطرف الآخر رأى أنه على علاقة بنرجسي.

قد يعود النرجسي بعد انتهاء العلاقة بشكل كبير، لأنه يحتاج دائمًا إلى الشعور بالرعاية، ويرفض فكرة أن الشخص الذي انفصل عنه يمكن أن يعيش بدونه، ويعود النرجسي إلى الطرف الآخر غالبًا لأنه كذلك. غير قادر على إيجاد شخص آخر ليعطيه الاهتمام المنشود، وعندما يعود النرجسي إلى الحفلة يحاول الآخر مرة أخرى أن يظهر أنه يمنحه فرصة لمشاركة حياته معه مرة أخرى ولا يظهر حاجته لهذه الحفلة.

عندما يعود مرة أخرى يحاول أن يظهر أنه يقدم الكثير من التضحيات من أجل استمرار تلك العلاقة، ويقوم النرجسي بذلك حتى لا يشعر الطرف الآخر بحاجته إليه، والسبب وراء عودة النرجسي إليه. الطرف الآخر هو إرضاء غروره، وأنه هو الأفضل، وأن الطرف الآخر لا يستطيع العيش بدونه، وتصنف هذه الشخصية على أنها مرض عقلي، واضطراب في الشخصية.

يريد صاحب هذه الشخصية دائمًا أن يكون في علاقة تجعله ينتبه ويظهر له أنه دائمًا في المقام الأول في حياة الطرف الآخر، وقد تتزعزع علاقات هذا الشخص مع الآخرين، بالإضافة إلى أنه لا يمكنه ذلك. يظهر أي نوع من التعاطف مع الآخرين، لذلك يجب أن يتم التعامل مع الشخصية النرجسية من قبل متخصصين لعلاج هذا الاضطراب.

لماذا يعود النرجسي بعد انتهاء العلاقة

السؤال عما إذا كان النرجسي يعود بعد الانفصال هو سؤال متكرر، بالإضافة إلى سبب عودته، حيث يعود مرة أخرى لأنه يرفض فكرة أن شخصًا ما يريد الانفصال عنه ويستطيع العيش بدونه، فهو دائمًا يحب أن يشعر أنه لا يتم تعويضه، لذلك يحاول بطرق مختلفة العودة إلى الطرف الآخر، وهذا تعويض عن الشعور بالدونية، لذلك فإن هذه العلاقة تقوم على غرور النرجسي وأنانيته ،بالإضافة إلى رغبته المستمرة في السيطرة والسيطرة على الطرف الآخر دون الاستماع لرغبة الطرف الآخر أو احترام مشاعره، فلا بد للطرف الآخر ألا يعود مرة أخرى حتى يتمكن من التعافي من تلك الشخصية، وليكون في مأمن من ضرره.

هل يشعر النرجسي بالندم

قد يكون هذا السؤال متابعة لسؤال موضوعنا هل يعود النرجسي بعد الفراق أم لا، وبعد معالجة الإجابة ومعرفة سبب عودته نرى أن النرجسي في أغلب الأحيان لا يشعر بالندم. أو الذنب ومن النادر بالنسبة له أن يشعر بذلك، وعندما يظهر أنه يشعر بالندم ويقدم اعتذارًا، فهو لا يأتي دائمًا من الداخل، فهو يفعل ذلك للحفاظ على استمرار العلاقة، والتي تقوم إلى حد كبير على الانتهازية.

كما يريد أن يكون الضحية الذي يتخلى عن مهامه وأولوياته من أجل استمرار العلاقة، ويلعب هذا الدور بشكل جيد بحيث يشعر الطرف الآخر بالذنب والندم، لأن غطرسة النرجسي تمنعه ​​من الشعور بالتعاطف مع الآخرين.

ماذا يحدث عندما تنفصل عن الشخصية النرجسية

الانفصال عن النرجسي من الأمور التي يصعب على الطرف الآخر وتسبب له ألمًا شديدًا عند الانفصال، لأن النرجسي قادر بشكل كبير على أن يكون في مكانة عظيمة في حياة الطرف الآخر، مما يتسبب في ضرر كبير للطرف الآخر. الطرف الآخر عند الانفصال، فيشعر بألم شديد وفراغ في حياته، خاصة إذا كان النرجسي هو الذي قرر الانفصال، فيبدأ الطرف الآخر في التساؤل عما إذا كان النرجسي سيعود بعد الانفصال أم لا.

في الواقع، يقرر النرجسي أن ينفصل متى يستطيع الحصول على ما يريد من العلاقة، سواء كانت مصلحة أو استغلالًا واستنزافًا لمشاعر الطرف الآخر. أعد هذا الشخص إلى حياته ،ويلاحظ أن النرجسي يفعل أشياء كثيرة ليعود مرة أخرى، لأن ذلك يعتمد على غطرسة النرجسي. فهو لا يقبل فكرة أن أحداً لا يريد وجوده في حياته، فيحاول تقديم الأعذار والأعذار والكثير من الوعود الكاذبة، وفي هذه الحالة لا ينبغي للطرف الآخر أن يستمع إليه ولا يعود مرة أخرى، لذا يمكن للشخص أن يتعافى من تلك العلاقة المسيئة.

سمات الشخصية النرجسية

هناك بعض السمات التي يمتلكها النرجسي، وهذه الصفات هي:

يسعى دائمًا إلى إظهار أنه شخص قوي، وأنه لا يحتاج إلى أحد، فيحاول إظهار ذلك من خلال شخصيته وطريقة تعامله مع الآخرين.

يحاول دائمًا الظهور بأناقة كاملة لكي يظهر كاملاً لمن حوله، فهو دائمًا يرتدي ملابس أنيقة ويهتم بمظهره بشكل كبير.

إنه يخفي الجانب الضعيف من شخصيته جيدًا، فالنرجسي لا يريد أن يعرف أي شخص هذا الجانب.

في معظم الأوقات، يكون النرجسي عدوانيًا مع الآخرين، لأنه يريد دائمًا التحكم في كل من حوله، وعندما يعيق شخص ما ذلك، يكون النرجسي متسلطًا جدًا مع هذا الشخص.

يرى نفسه دائمًا أفضل من الأشخاص المحيطين به.

يظهر دائمًا معرفته بكل شيء على الرغم من أنه قد يكون في كثير من الأحيان يجهل هذه الأشياء.

إنه دائمًا فخور بنفسه وبالعمل والإنجازات التي يقوم بها.

إنه لا يشعر بمن حوله وليس لديه أي نوع من مشاعر التعاطف.

كن واثقًا وأنانيًا بشكل مفرط.

لا يمكنه تحمل الإذلال على الرغم من محاولته باستمرار إظهار عظمته.

يعاني الكثير ممن حول هذه الشخصية من غطرسته في الكلام مما يؤثر عليهم بشكل سلبي.

إنه شديد الاستغلال ومعظم علاقاته الاجتماعية تقوم على الاستغلال والانتهازية.

يجد بعض الصعوبات في التعامل مع الآخرين، لأنه يراها دائمًا أقل منه.

عدم القدرة على التعبير عن مشاعرهم بوضوح.

يسعى دائمًا لأن يكون مركز اهتمام الآخرين، لذلك نلاحظ أنه يقوم بالأفعال التي تلفت نظر الناس إليه.

يحب سماع الإطراءات المستمرة مثل أنه شخص ذكي للغاية، أو أنه أحد الأشخاص العظماء الذين لن يتكرروا وعبارات أخرى.

لا أحد يحب أن يجادله حول أفعاله أو قراراته.

لا يقبل النقد، بل قد يهاجم من ينتقده.

غير صبور، لا يمكنه الانتظار.

كيف تتعامل مع نرجسي بعد الانفصال

هناك بعض النصائح التي يجب على الشخص الالتزام بها بعد الانفصال عن الشخص النرجسي، حتى يتمكن من التغلب على هذه العلاقة بأقل ضرر، وهذه النصائح هي:

يحذر الأطباء النفسيون من الاستماع إلى حجج النرجسيين، لأنها عادة ما تكون خاطئة، ويستخدمها النرجسي للتعاطف مع الطرف الآخر.

لا تتواصل مع النرجسي بأي شكل من الأشكال، ويفضل قطع كل الصلات التي يمكن أن تربطك بهذا الشخص، لأنه سيحاول بالتأكيد العودة مرة أخرى.

سيتعين على الشخص التخلص من الأصدقاء المشتركين، لأنه من شبه المؤكد أنهم سيستخدمونهم لمحاولة العودة معًا.

يجب أن تتذكر دائمًا الأذى الذي سببه لك هذا الشخص، لأنه بعد الانفصال يشعر الشخص أحيانًا بالشوق والندم، والرغبة في العودة مرة أخرى.

عندما لا يعمل النرجسي معك، فهو يحاول أن يظهر لك أنه تمكن من التغلب على علاقتك وأنه يعيش حياته دون الشعور بالحزن والأذى، لذلك يجب ألا تشعر بالحزن حيال ذلك أو تحاول إظهار نفسك. الحزن عليه.

وعليك أن تضع هذا في اعتبارك وتجعله حافزًا لك للتخلص من حزنك، حتى تتمكن من المضي قدمًا في حياتك.

عليك أن تفعل أشياء مختلفة في حياتك وتحاول تغيير روتينك، وإذا كان هناك إمكانية للسفر فمن الأفضل الابتعاد تمامًا عن هذا الشخص والبدء من جديد.

يتم تجاهل الرسائل والأشياء الخاصة بهذا الشخص حتى لا تتذكرها.

ركز على نفسك، فمن الأفضل أن تكون مشغولاً باستمرار، لأن وقت الفراغ سيجعلك تفكر في هذا الشخص.

اسع إلى تحقيق أهدافك وأحلامك وابذل كل طاقتك لتحقيقها.

لا يفضل الدخول في علاقة أخرى في ذلك الوقت، لأن ذلك سيكون بمثابة استنزاف لمشاعرك ومشاعر الطرف الآخر، لذلك يجب عليك أولاً التعافي من هذه العلاقة.

في النهاية ستدرك أن هذه العلاقة كانت فقط مصدر قلق واستغلال بالنسبة لك، وأن العلاقات ليست كلها بهذا السوء، بل على العكس، يجب أن تقوم العلاقة على المشاركة والاحترام بين الطرفين وليس الاستغلال.

هل يعود النرجسي بعد الفراق كذلك الى لجوء الشخصية الى البحث عن المصلحة والاستغلال بالإضافة الى الاستفزاز للأخرين وعدم تقديره واحترامهم ،فيقدم العديد من الوعود والأعذار الغير صحيحة بسبب شعوره بصفات سلبية كثيرة والتفكير السلبي اتجاه الاخرين.