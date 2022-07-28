هل يعود رمضان صبحي للأهلي.. إعلامي يحسم الجدل

حسم الإعلامي أمير هشام الجدل الدائر حول دخول الأهلي في مفاوضات مع رمضان صبحي لعودته من جديد.

وأكد هشام في تصريحات إذاعية أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز سبورت، من أجل عودته مرة أخرى.

وشدد على أن “الأهلي لم يتطرق بشكل كامل لهذه القضية”.

وأضاف “كل الأخبار المتداولة عن دخول الأهلي في مفاوضات مع رمضان صبحي خاطئة”.

وشدد على أن “سياسة الأهلي وخروج اللاعب من النادي سيكون مستحيلا حتى لو كان بنسبة ضئيلة”.

وختم “سياسة الأهلي تؤكد استحالة عودة اللاعب، ولو كان الأمر كذلك لعود عصام الحضري وإبراهيم سعيد في السابق”.

بدأ النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مفاوضاته مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي لضمه خلال الفترة المقبلة.

حيث أكد الصحفي أحمد درويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأهلي دخل في مفاوضات مع رمضان صبحي، لاستعادة خدماته.

وغادر رمضان صبحي صفوف الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، صيف 2022، بعد استكمال إعارته لنادي هدرسفيلد الإنجليزي.

صعد رمضان صبحي إلى صفوف الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز صيف 2022، بعد أن رفض الاستمرار مع الأهلي.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم الأربعاء نظيره المصري المقاصة في منافسات الدوري المصري الممتاز.