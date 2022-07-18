هل يعيد الغاز صياغة اتفاق الشراكة بين الجزائر و أوروبا.. خبير يجيب

هل تستغل الجزائر تداعيات الأزمة الأوكرانية وحاجة أوروبا للغاز للضغط من أجل إعادة صياغة اتفاقية الشراكة بينهما

سؤال أجاب عليه الخبير الاقتصادي الجزائري الأستاذ عبد الرحمن مابتول فِيْ تصريح للعين نيوز استبعد فِيْه احتمال أن تفرض الجزائر شروطها على الاتحاد الأوروبي لتغيير بنود الاتفاقية الموقعة بينهما 17 مند سنوات.

فِيْ العام الماضي، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته بإعادة النظر فِيْ اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وهِيْ اتفاقية اعتبرتها الجزائر “فِيْ مصلحة الأوروبيين”، قبل أن يبدأ الجانبان المفاوضات التي أكدت مصادر جزائرية أنها “لا تزال قائمة”. مكان.”

وبرر الخبير الجزائري، الذي كان عضوا فِيْ الوفد الجزائري المفاوض على اتفاق الشراكة، أن قدرات الجزائر الحالية من الغاز والنفط “محدودة وغير مستغلة”، وأشار إلَّى احتياطيات الجزائر الهائلة من الغاز الصخري، التي قال إن الاستثمار فِيْها يتطلب. 4 سنوات على الأقل حتى لو صنفها ضمن الملفات. حساس.

وكشفت لـ “العرب اليوم نيوز” عَنّْ لقائه الأخير مع السفِيْرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبن، حيث أكدت رغبة بلادها فِيْ الاستثمار فِيْ الغاز الصخري، باعتبار أن الجزائر تمتلك ثالث أكبر احتياطيات فِيْ العالم.

احتياطات ضعيفة

فِيْ الوقت الذي يعتقد فِيْه الاقتصاديون أن الجزائر لديها أوراق قوية وليست فِيْ مشكلة غاز مع أوروبا، أشار مابتول إلَّى أن صادرات الجزائر من الطاقة إلَّى أوروبا تراجعت منذ عام 2007.

وأوضح أن “الرقم الحكومي الرسمي فِيْ الجزائر، بلغ حجم صادرات الجزائر من الغاز بين عامي 2007 و 2008 65 مليار متر مكعب، وفِيْ عام 2022 صدرت الجزائر 43 مليار متر مكعب، وبلغ الاستهلاك الداخلي قرابة 40 مليار متر مكعب”.

وأضاف أن “الإنتاج يحسب من الاستهلاك الداخلي والصادرات، ويبلغ إجمالي حجم الإنتاج حوالي 100 مليار متر مكعب، منها 10 إلَّى 15 فِيْ المائة ما تبقى فِيْ الآبار، ونحو 45 فِيْ المائة صادرات، وحوالي 40 فِيْ المائة توجه إلَّى الاستهلاك المحلي.”

وبخصوص النفط، أشار مابتول إلَّى أن صادرات الجزائر تجاوزت مليون برميل يوميا، و “تقرير أوبك يقول إن الجزائر فِيْ 2022 صدرت فقط 500 ألف برميل يوميا”.

القيود

واعتبر الخبير الجزائري المطلع على أسرار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ضعف الإنتاج الجزائري وتراجع كَمْيات صادراتها من النفط والغاز “عقبة” أمام النفط ليكون ورقة ضغط جزائرية تجاهها. أوروبا.

كَمْا أشار إلَّى تراجع الاستثمارات الأجنبية فِيْ قطاع الطاقة الجزائري.

وأشار إلَّى أن “تقريرًا دوليًا فِيْ السنوات الخمس الماضية كشف أنه فِيْ عام 2030 تغطي الطاقة المتجددة ما بين 30 إلَّى 40 بالمائة من الاستهلاك الداخلي فِيْ الجزائر، وهُو نفس المقدار الذي يمكن تصديره أيضًا، والآن لا توجد استراتيجية”.

تحدث البروفِيْسور مابتول عَنّْ الحصول على معلومات رسمية تشير إلَّى أن “الجزائر غير قادرة على إمداد إيطاليا بأكثر من 4 مليارات متر مكعب من الغاز، وخط أنابيب ترانسميد بسعة حوالي 38 مليار متر مكعب، لكن فِيْ عام 2022 صدرت الجزائر فقط 21 مليار متر مكعب. ويبلغ إجمالي حجم الصادرات 25 مليار متر مكعب.

الغاز الصلب

وكشف الخبير الاقتصادي الجزائري عَنّْ زيارة السفِيْر الأمريكي لمكتبه فِيْ ولاية وهران (الغربية) الشهر الماضي، وأشار إلَّى أن إليزابيث مور أوبين “أكدت أن الشركات الأمريكية مهتمة وجاهزة للاستثمار فِيْ الغاز الصخري الجزائري”.

وأشار إلَّى أن الجزائر تمتلك ثالث أكبر احتياطيات فِيْ العالم “لكنها غير مستغلة” وتبلغ نحو 20 ألف مليار متر مكعب “لكن الاستثمار فِيْها يتطلب ما بين 4 و 5 سنوات”.

وتابع “صحيح أن الجزائر تغطي 11 فِيْ المائة من احتياجات أوروبا من الطاقة، لكن فِيْ ظل استراتيجية واضحة يمكن للجزائر أن تفرض شروطها، لكن هذا لن يتحقق إلا بعد 5 سنوات، وتستطيع الجزائر تغطية أكثر من 20 فِيْ المائة من احتياجات أوروبا”. يحتاج. “

الخلافات المعلقة

بعد ما يقرب من عقد من المفاوضات، وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقية فِيْ 1 سبتمبر 2005، تنتهِيْ فِيْ 2017، قبل أن يتفق الطرفان على تجديدها لمدة 3 سنوات.

وكان آخر تقييم لاتفاق الشراكة بين الطرفِيْن فِيْ مارس 2017، وأظهر أن الأهداف والنتائج التي توقعتها الحكومة الجزائرية لم تتحقق. وكشف التقييم عَنّْ تعزيز “الأثر التجاري للاتحاد الأوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري”، الأمر الذي دفع الحكومة الجزائرية إلَّى تجميد التنازلات الجمركية من جانب واحد. الممنوحة للاتحاد، وبعد ذلك تم الاتفاق على تأجيل إنشاء منطقة تجارة حرة حتى عام 2022.

واعتبرت الجزائر أن اتفاقية الشراكة أصبحت “غير عادلة لها” وأنها استغلت الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة حربها على الإرهاب. “.