هل يغيب إمام عاشور عن لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر

تأكد غياب لاعب وسط الزمالك إمام عاشور عن مباراة فريقه القادمة أمام سموحة، في الجولة 26 من بطولة الدوري.

تلقى الإمام عاشور بطاقة صفراء خلال مباراة غزل المحلة التي تقام حاليا، لتأكيد غيابه عن المباراة القادمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأوردت مواقع التواصل الاجتماعي أن اللاعب سيغيب عن مباراة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.

لكن اللائحة تنص على أن مباريات الكأس لا علاقة لها بمباريات الدوري، وبالتالي سيغيب اللاعب عن مباراة سموحة في الدوري، وسيكون في نهائي كأس مصر أمام الأهالي بشكل طبيعي.

أعلن جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري.

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري العام.

كان تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة على النحو التالي

حارس المرمى محمد عوض

خطوط الدفاع محمد عبد الغني، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

في الوسط الإمام عاشور، أحمد سيد “زيزو”، أشرف بن شرقي، سيد عبد الله “نيمار”.

خط الهجوم سيف الجزيري

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلاً المركز 54 بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر وبفارق 6 نقاط عن منافسه الأهلي.

هذا الموسم لعب الزمالك 24 مباراة وفاز في 14 وخسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة وفاز في 5 وخسر 8 وتعادل 11.