هل يفسخ طارق حامد عقده مع اتحاد جدة بسبب أزمة القيد

أوضح أيمن الرفاعي الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن طارق حامد الوافد الجديد لصفوف اتحاد جدة السعودي لن يتأثر بأزمة التسجيل التي تطارد العميد في الفترة الماضية. .

وقال الرفاعي في تصريحات تليفزيونية إنه لن يمنحه أي لاعب في الدوري السعودي الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات الفريق دون تسجيله رسميا، لذا فإن موقف طارق حامد قوي مع النمور.

وأكد أن ما تردد عن عدم تسجيل النجم السابق لنادي الزمالك باتحاد جدة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى عدم صدور قرار حتى الآن بفرض عقوبة على العميد.

وكشفت تقارير صحفية أن انتقال طارق حامد إلى صفوف النقابة كلف عميد الخزانة مبلغ 5 ملايين دولار، بمعدل 2.5 مليون دولار سنويا.

وبحسب الاتفاق بين الطرفين فإن قيمة العقد 18،789،000 ريال، ويتقاضى اللاعب 9،394،500 ريال سنويًا، وفي الشهر يستلم طارق حامد 782،875 ريالًا.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن طارق حامد هو الأطول بين اللاعبين المصريين الذين انضموا إلى الأندية السعودية في الفترة الماضية.