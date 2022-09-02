هل يقصد الأهلي.. الزوجاراي يثير الجدل بـ”رسالة غامضة”

أطلق الأرجنتيني ليساندرو زوجراي المحترف فِيْ فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

هبط أهلي جدة إلَّى الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى فِيْ تاريخه، حيث أنهى موسمه الأخير فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 32 نقطة فِيْ المركز الخامس عشر، لينزل إلَّى مرحلة دراماتيكية فِيْ اليوم الأخير.

استعانت إدارة الأهلي الأخيرة برئاسة ماجد النفِيْعي بأسماء جديدة مثل الأرجنتيني ليساندرو الزوجراي والتونسي يوسف العبدلي والحارس البرازيلي رينان ريبيرو وإبراهِيْم الزبيدي وزيد آل- عَنّْزي. .

ويحاول فريق الجداوي تصحيح الموقف والتوفِيْق بين الجماهِيْر من خلال العودة إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي وتقديم عروض حسب هِيْبة النادي.

كتب ليساندرو الزوغاراي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور على إنستجرام، اليوم الجمعة “علينا أن نقبل أننا لن نتخذ دائمًا القرارات الصحيحة، وأننا سنكون مخطئين مرات عديدة، يجب أن نفهم أن الفشل ليس عكس ذلك”. . إلَّى النجاح، إنه جزء منه “. كنت أنوي التوقيع معه على الحصري.

تجدر الإشارة إلَّى أن ليساندرو ألزوجاري، 32 عامًا، لديه سيرة ذاتية مليئة بالخبرات، منذ أن بدأ مسيرته الكروية فِيْ أتلتيكو بارانا فِيْ الأرجنتين ولعب لاحقًا مع ناديي نيويلز أولد بويز ووسط كوردوبا الأرجنتيني، ولديه خبرة مهنية فِيْ SD Ocas و كاثوليكي. ، الاكوادور.