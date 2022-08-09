هل يقصد الاتحاد أو النصر.. تغريدة غامضة عَنّْ “المدرب السمسار”

أثار الصحفِيْ الرياضي عيسى الجكَمْ جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدة غامضة حول من وصفه بـ “مدرب الجري”.

كتب عيسى الجكَمْ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، اليوم الثلاثاء “الفرق الأكثر تضررا فِيْ بداية الموسم، تلك الفرق التي يكون المدرب فِيْها وسيطا!”

وأوضح الناقد الرياضي مصير الفرق تحت إشراف “مدرب الجري”، مغردًا “ستخسر نقاطًا ومالًا .. وسيتعين عليك فسخ العقود وتوقيع العقود فِيْ الشتاء ميركاتو، قِصَّة .. .. هذا تكرر كثيرا “.

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن عيسى الجكَمْ كان يشير إلَّى أحد المدربين وهُو البرتغالي نون سانتو مدرب الاتحاد والفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر.

لماذا ربط رواد شبكات التواصل الاجتماعي وصف جوكوم بوصف العداء المدرب والمدربين غارسيا ونونو سانتو

ووقع رودي جارسيا مع البرازيلي لويس جوستافو، 35 عاما، فِيْ عملية وصفها الشارع الرياضي بـ “الانهِيْار”، نظرا لإصابات اللاعب المتكررة خلال الفترة الماضية، فضلا عَنّْ تقدمه فِيْ السن.

من ناحية أخرى، تكهن البعض بأن جوكوم كان يشير إلَّى نونو سانتو، لأنه طلب التوقيع مع الأنجولي هِيْلدر كوستا، نظرًا لضعف أرقامه، حيث لعب 71 مباراة مع ليدز يونايتد، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11.