كشف الإعلامي نايف العتيبي عَنّْ مفاجأة مدوية بشأن انتقال عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي إلَّى النصر خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وانتقل غريب (25 عاما) من النادي الأهلي إلَّى النصر، قبل أيام، بصفقة تزيد قيمتها عَنّْ 30 مليون ريال.

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وكتب العتيبي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، “قاد مدير تنفِيْذي لنادي العصيمي مفاوضات جناح الثوار دون إذن مسبق من ناديه، وإدارة النادي الغربي على علم بكل شيء. الذي حدث.”

وأضاف “إحدى المكالمات المرصودة كانت قبل 13 يومًا من التحويلات الصيفِيْة”.

بعد الإعلان عَنّْ الصفقة، واجهت “العالم” اتهامات خطيرة. تحريض النجم العالمي الشاب على التمرد على قلعة الراقي على الرحيل.

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