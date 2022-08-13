هل يقصد محمد رمضان إثارة الجدل بصوره مع إسرائيليين.. نقاد يجيبون

يحظى الفنان المصري محمد رمضان بشعبية كبيرة بين الجمهُور سواء فِيْ بلاده أو فِيْ الوطن العربي، وهُو ما يلاحظ من خلال متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التفاعل مع أعماله.

لكن النجومية والشهرة لها ضريبة، فِيْ مواجهة التفاعل الكبير من الجمهُور، لأن محمد رمضان دائمًا فِيْ حالة مراقبة، ويصعب تمرير صورة أو مقطع فِيْديو دون ة تفاصيله.

لكن الفنان المصري يسير على الطريق الصحيح ولا يكترث بما يقوله منتقدوه عَنّْه، محتقرًا كل الكلام السلبي الذي يمكن أن يقال عَنّْه، معتبراً إياها نوعًا من “العائق” بالنسبة له.

نظرًا لوصول محمد رمضان إلَّى هذا المستوى من النجومية، الأمر الذي أجبره على التقاط الصور مع أي شخص، ثم اكتشف الجمهُور لاحقًا أنه ما كان يجب أن يلتقطها، كان لا بد من الوقوف فِيْ وجه هذه الأزمة، حيث تسببت هذه الصور فِيْ حدوث صدمة. ضجة كبيرة فِيْ وسائل الإعلام، ومن خلال مواقع التواصل، حيث تم التقاطها مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية.

انتشرت مؤخرا صورة لمحمد رمضان برفقة فتاة إسرائيلية اسمها مايا زكريا على هامش الحفل الذي أحياها فِيْ اليونان، حيث عانقها وهِيْ ترقص على أغانيه وترتدي ملابس السباحة وسط جدل كبير، خاصة أن الأمر كذلك. ليست السابقة الأولى.

* لن تتأثر نجومتك

وعلقت الناقدة ماجدة خيرالله، على صعوبة التدخل فِيْ نوايا محمد رمضان، فِيْما إذا كان عمدا يثير الجدل أم لا، لكن التصوير مع الناس فِيْ أماكن ومن ثم يتضح أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية يمكن أن يفضح أي فنان، وليس فقط رمضان. .

وأضاف “خيرالله” أن نجومية محمد رمضان لن تتأثر بمثل هذه الأفعال إذا أثبت بعمله ونشاطه الفني أنه فنان حقيقي، لأن أي فنان يتعرض لتهديد عرش نجوميته بأي أزمة، لكن الحَقيْقَة يستمر الفنان.

وأضاف أنه منذ تعرض رمضان لحادث مماثل من قبل سنجده يواصل نشاطه الفني ويقيم حفلات دون أي أزمة كبيرة، معلقا أن إدارة أعمال محمد رمضان يصعب السيطرة على موضوع التقاط صورة مع شخص. ورفض آخر، لن ينظر إلَّى جوازات سفر المشجعين، إلا أنه كان ذاهبًا إلَّى نشاط معروف يوجد فِيْه أشخاص من الجنسية الإسرائيلية.

* من الممكن استخدامه

وأضاف الناقد المصري أن بعض الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية قد يورطون محمد رمضان فِيْ مثل هذه الصور، معلقًا “ربما فِيْ مكان واحد هناك إسرائيليون مهتمون بالتقاط صورة مع نجم مصري، وليس محمد رمضان هُو الذي وراء هذا. ربما تكون الثانية مهتمة بالترويج لتلك الصورة والاستفادة من اسم الفنان “.

* له تركيبة غير اتجاهِيْة

على جانبك؛ أكد الناقد الفني طارق الشناوي أنه من الصعب السيطرة على مسألة التقاط صورة من جهة أعمال محمد رمضان أم لا، لأن الأخير ليس لديه إدارة أعمال، وإنما يستخدم فقط شقيقه “محمود”، من هُو صاحب فكر وشخصية رمضان بنفسه وليس له اتساع فكري وتوسع فِيْ الإدراك، محمد رمضان لن يخرج لأنه فنان ببنية لا يوجهها.

صعوبة التدخل فِيْ النوايا.

وأوضح الشناوي أن الظرف الذي التقطت فِيْه الصورة مع الشاب الإسرائيلي هُو ما يحكَمْ على الفنان سواء بقصد أم بغير قصد، لأنه لم يذهب إلَّى إسرائيل بنفسه، بل الصورة كانت فِيْ دولة أوروبية. وسط حشد ضخم من المعجبين، معلقًا بأنه لا داعي لمحمد رمضان أن يسأل عَنّْ جوازات سفر جميع المعجبين.

وأشار إلَّى أن رمضان لم يكن أول فنان يقع فِيْ مثل هذه الأزمة، لكن الممثل خالد النبوي كان فِيْ عام واحد مشاركًا فِيْ فِيْلم تم عرضه فِيْ مهرجان “كان” السينمائي، وكانت البطلة من. أصل إسرائيلي. الجنسية وليس من الديانة اليهُودية، وفِيْ ذلك الوقت تم التحقيق معه فِيْ نقابة ممثلي الشاشة، وأكد أنه لا علم له بجنسيته على الرغم من تصويره معها لفترة طويلة، كَمْا ظهر معها على الشاشة. سجادة حمراء.

وأشار إلَّى أنه إذا فتحت أبواب النوايا فلن تنتهِيْ الأمور، لأن العدالة تتطلب عدم الإدانة على أساس النوايا، إضافة إلَّى عدم تأكدنا من وقوع أي حادث.

واتفق طارق الشناوي مع ماجدة خيرالله على أن نجمية محمد رمضان لم ولن تتأثر بمثل هذا السلوك، يستدل عليه من استمرار مسيرته الفنية نحو النجومية وتأسيس الأحزاب فِيْ كل مكان.

وأشار أيضا إلَّى أن الممثل الوحيد فِيْ تاريخ السينما المصرية الذي أصبح مطربا محترفا وكان له حفلات تجارية على عكس الممثلين الذين سبقوه وغنوا فِيْ أعماله الفنية مثل أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ويسرا، بالفعل. لم يجرؤ أي ممثل. ليقيم حفلا كَمْا تجرأ محمد رمضان الذي اقتحم الميدان باحتراف ونجاح.

* صورة محفورة فِيْ الذهن *

على جانبك؛ الناقدة ماجدة موريس اختلفت مع زملائها النقاد حول تأثير نجومية محمد رمضان بمثل هذه الصور، مشيرة إلَّى أن هناك تطبيعًا رسميًا مع إسرائيل، لكن لا تطبيع شعبي من قبل الأغلبية، ومن خلال الموقع الرسمي نجد أن رمضان بهذه الصور يتحدى ما للمصريين. الناس يريدون، لأن الصورة ستبقى عالقة وتجد جمهُورًا أحبها كثيرًا ثم غيّر وجهات نظرهم تجاهها.

* إدارة الأعمال “الحماية”

وأوضح موريس أن محمد رمضان قد لا يعرف جنسية الشخص الذي يصوره معها، لكن بسبب تعرضه لحادث سابق عليه اتخاذ الاحتياطات، معربًا عَنّْ استغرابه من عدم اتخاذ محمد رمضان قرار الاستعانة بثلاثة أشخاص. فِيْ إدارة الأعمال الذين يعرفون لغات مختلفة لحماية أنفسهم من الوقوع فِيْ مثل هذه الأشياء، Lasmia والذي يفتخر أيضًا من خلال مقاطع الفِيْديو والصور لأمواله التي تبلغ قيمتها الملايين، يخبره هؤلاء الأشخاص بكَيْفَِيْة التصرف للحفاظ على موقعه فِيْ قلب الجمهُور والنجومية التي يتمتع بها.

* الهُوس بإثارة الجدل

بدوره يرى استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز أن هؤلاء الباحثين عَنّْ الشهرة والذين يسعون لإثارة الجدل هم شخصيات “هستيرية” تسعى دائمًا إلَّى الاهتمام والشهرة وتلفت انتباه الجمهُور، وتشير إلَّى أن مثل هذه الشخصيات تعاني من خسارة. احترام الذات وإيجاد السعادة فِيْ نيل إعجاب الآخرين.

رد محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان قد دافع عَنّْ نفسه من تلك الضجة بعد أن استغل صديقه رجل الأعمال نجيب ساويرس، لتبرير موقفه بعد صورته مع الشاب الإسرائيلي فِيْ اليونان، حيث يعتقد رجل الأعمال الشهِيْر أنه من غير المنطقي أن تسأل الجميلة. صغيرة. عَنّْ جنسيتها قبل التقاط الصور معها.

وكتب “ساويرس” فِيْ تغريدته “أنا مستاء من صديقي محمد رمضان الذي تخيلته مع امرأة إسرائيلية، سؤال يعَنّْي هل من الممكن أن يكون أحد هؤلاء قادم قل لي، هل يمكنني أن أتخيل معك، قولي لا، وأريني أول مرور لك “، بينما” رمضان “استخدم فقط تعابير القلب والضحك، لتأكيد موافقته على رأيها.