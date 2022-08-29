هل يكفي غسل البول بالماء ،يطرح الكثير من الاشخاص في الاوقات الاخيرة عن بعض الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطهارة وأداء العبادات والفرائض بالشكل الصحيح ،بالإضافة الى الطرق المتنوعة والصحيحة لطهارة الجسم من البول وأنواع الاغتسال لدى الرجال بهدف إزالة النجاسة من جسم الانسان والقدرة على الصلاة دون أي عوائق أو أي ممارسات خاطئة.

هل يكفي غسل البول بالماء

للإجابة على السؤال هل يكفي غسل البول بالماء ونود أن نوضح أن الماء من أساسيات إتمام التطهير:

وقد اتفق الأئمة والفقهاء على هذا في الحديث الشريف

وهذا دليل على أن الماء وسيلة كافية ومباحة لإزالة نجاسة البول، فيجوز الإجابة بنعم على أن الماء يكفي للطهارة عند نجاسة البول.

كفاية الماء لإزالة النجاسة عند الأئمة

طبعا أكدنا فيما سبق أن الماء وسيلة كافية وضرورية وهامة لتطهير البول ونجاساته.

وإن كان الجواب نعم لمن تساءل هل يكفي غسل البول بالماء، وبحسب الأحاديث الشريفة، ورغم اختلاف بعض الأئمة في ذلك، اتفق بعضهم على ذلك واختلف بعضهم.

وبما أن ابن حنبل والإمامين المالكي والشافعي اتفقوا على هذا القول في أن الماء يكفي للطهارة من النجاسة.

وأما أبو حنيفة، فقد اختلف في رأيه، حيث قال إن المزيل وسيلة للتخلص من النجاسة حتى بدون استعمال الماء.

وأوضح أن التقدم والتكنولوجيا خلقا العديد من الوسائل الأخرى التي يمكن من خلالها القضاء على النجاسة.

في حالة الاستجمار، يمكن إزالة النجاسة بالحجر، ولكن الماء بالطريقة الطبيعية هو أول وسيلة للتطهير من النجاسة.

أنواع النجاسة التي يجب تنقيتها

وجب في جوابنا أن نتناول ما إذا كان يكفي غسل البول بالماء، لأنواع النجاسة، وبيانها في السطور التالية:

والمهم أن يعلم أن النجاسة نوعان (ظاهر وغير منظور)، ويختلف هنا عدد الاغتسال الذي ينزل به النجاسة.

حيث لا يمكن غسل النوع المرئي إلا مرة واحدة. ومثال ذلك نجاسة آثار الدم الخفيفة، إذا غسلت بالماء مرة واحدة، ثم زوال أثرها.

أما النوع غير المرئي فلا يمكن رؤيته لذا يجب غسله 3 مرات حتى يتم تطهيره بالكامل.

وهذا بناء على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

إزالة نجاسة بول الطفل

مع ذكرنا هل يكفي غسل البول بالماء، نود أن نبيِّن ما له صلة بنجاسة بول الرضيع، ونعرضه في السطور الآتية:

وأوضح الإمامان أبو حنيفة ومالك في حالة الرضيع أن البول يجب إزالته وغسله.

وأما الإمامان ابن حنبل والشافعي، فقد وضَّحا ضرورة غسل البول، وفي بول الذكر يجب رشه بالماء أو نثره، ولا يلزم غسله.

وهذا بناء على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

ومن هنا نستنتج أنه إذا كان هناك نجاسة، فيمكن إزالتها بالماء، ولكن يجب الحرص على استخدام كمية كبيرة من الماء عند إزالة النجاسة لإزالة أي أثر لها.

كما أنه ليس شرطا لنضوب الماء، ويدل على ذلك نقاء الأرض أثناء جفافها.

مع العلم أن بول الذكر حتى يتم إزالته والتخلص منه يمكن استعمال الدوش كما ذكرنا سابقاً، ولكن عند وصول البول إلى الجسم يجب غسله، حيث يتم استعمال الدوش إذا وصل إلى الملابس. فقط.

أنواع النقاء بالماء

علينا أن نلقي الضوء على أنواع النقاء التي تستخدم فيها المياه، ونعرضها من خلال الأسطر التالية:

أما أنواع الطهارة فتتمثل في (الاغتسال والنضح والتطهير).

النوعان الأولان يستخدمان للملابس أو السجاد والأطباق ونحو ذلك، ومعنى الغسل واضح، لكن النضح هو مجرد رش الماء دون غسل أو غزل.

أما الكثرة فتستخدم لتطهير الأرض.

الغسل بالماء أصل الطهارة، ولتيسير العسر، استعمل الدش.

كيف تستثمر

من بين الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من الناس من أجل التعرف عليهم عن كثب، نقدمها على النحو التالي:

الاستجمار تنقية الشرج بحصوات البول، ويجوز استعمال منديل.

لا بد من المسح 3 مرات مع الحرص على عدم استخدام الروث أو العظام أو الأطعمة، فهذا ممنوع تماما.

ويمكن الاستجمار أيضا بالماء، وقد بين العلماء أنه من الأفضل استعمالهما معا، فهذا يجعل الطهارة أكمل وأفضل.

حكم الاستنجاء والاستجمار

ومن الأحكام التي يجب أن نعرفها في إجابتنا هل يكفي غسل البول بالماء، وسنناقش هذه الأحكام بالتفصيل في الأسطر التالية:

وقد شرع الإسلام استعمالها، ولكن الأفضل أن يتنظف نفسه، لأنه يحقق الطهارة التامة.

ويكفي، في الوقت نفسه، الاستجمار، بشرط ألا يخرج البول أو البراز بعيدًا عن مكانه المعتاد.

كما ذكرنا أن الاستجمار عبارة عن 3 مسحات، ولكن ما نود أن نذكره أن زيادتها يجب أن تكون عددًا سلسلة.

واجبات استثمار

لواجبات الاستثمار عدة شروط منها ما يلي:

يجب تنقية الحجارة بالكامل، وإلا فهي ممنوعة.

الشرط أيضًا هو نعومة نسيج الحجارة.

يمكن الاستجمار ببعض الوسائل منها (مناديل، خرق)، ولا يمكن إجراؤه بكلا (ورق المستنقعات، جلد السمك، العشب الرطب، صوف الحيوان، الكتب المفيدة، جلد الحيوان، ثم الذبح ثم السلخ).

هل يكفي غسل البول بالماء كما واختلف علماء التفسير عن امكانية الاكتفاء بغسيل الماء عند البول وبينهم من تحدث عن استخدام المزيل للفاعلية الكبرى لديه في إزالة النجاسة كذلك يختلف انواع النجاسة لدى الرجل والفتاة وطرق الاغتسال والطهارة.