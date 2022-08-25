هل يلبي الدوسري نداء الإغراءات الأوربية ويترك الهلال

كان سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، قد جذب الأنظار فِيْ الأيام الماضية، حيث قيل الكثير عَنّْ احتمال رحيله عَنّْ قلعة الزعيم فِيْ الموسم المقبل، والتي ستبدأ خلال أيام قليلة. حديثاً.

الحديث عَنّْ احتمال رحيل الدوسري عَنّْ الهلال ازداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث أراد اللاعب تجربة الاحتراف الأجنبي، خاصة وأن العروض كانت تأتي من بطولات الدوري القوية والأندية الكبيرة.

وتحدثت بعض التقارير عَنّْ رغبة أندية فناربخشه التركي ونيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست الإنجليزي وألميريا وفِيْاريال الإسباني وأولمبيك مرسيليا الفرنسي فِيْ ضم اللاعب الكبير خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

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كرة قدم شارع الهلالي تنتظر مصير مفاوضات الدوسري مع هذه الأندية، خاصة أن رحيل اللاعب سيكون له الكثير من الضرر على المستوى الفني لأن الدوسري يمثل قيمة كبيرة فِيْ الفريق بقدراته الفنية، بالإضافة إلَّى ذلك. لدوره كقائد فريق داخل المستطيل الأخضر.

وأشارت التقارير إلَّى أن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فنربخشة يعرف قدرات سالم الدوسري ويعجب به بشدة، حيث سبق له التدرب فِيْ الهلال خلال 2022، وتحدث خيسوس عَنّْ رغبته فِيْ تعزيز خط هجومه. مع لاعبين جدد، لكنها لن تكشف عَنّْ هُوية الأسماء التي تم تحديدها، رغم أن التقارير كشفت عَنّْ رغبة يسوع فِيْ ضم الدوسري.

لعب سالم الدوسري مع فِيْاريال لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة عام 2022 وشارك فِيْ مباراة واحدة كانت ضد ريال مدريد فِيْ الدوري الإسباني.

وشارك سالم الدوسري فِيْ 53 مباراة، وسجل 14 هدفا، فِيْما شارك فِيْ 31 مباراة مع الهلال فِيْ بطولات مختلفة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.