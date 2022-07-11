هل يلجأ كهربا إلى بيراميدز بعد إيقافه بسبب الزمالك طرح سؤال بعد تداول بعض الأنباء نبأ انتقال الأهلي إلى بيراميدز.

وأعلن الفيفا إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر بسبب أزمته مع الزمالك.

وكانت المحكمة الرياضية قد غرمت كهربا مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

كما ستدفع كهربا فائدة بنسبة 5٪ على المبلغ اعتبارًا من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الكامل للغرامة.

فرضت لجنة الانضباط بالفيفا عقوبة 6 أشهر على كهربا تصل إلى دفع غرامة لصالح الزمالك تصل إلى 2،400،000 دولار.

أفادت الأنباء أن محمود كهربا قد ينضم إلى صفوف بيراميدز، لحل أزمته المالية، بسبب الغرامة المفروضة عليه.

وأشار إلى أن هذا الحل سيكون هو الحل الذي سيلجأ إليه النادي الأهلي، نظرا للعلاقات الجيدة مع بيراميدز، لحل أزمة اللاعب.

يلتقي الزمالك نظيره المقاولون العرب، مساء غد الثلاثاء، في الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.