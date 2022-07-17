هل يلحق محمد هاني بمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر العام الماضي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

ويلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الزمالك الخميس المقبل 21 يوليو.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تحديد بطل كأس مصر.

مركز محمد هاني في مباراة الزمالك

وبحسب تقارير إعلامية، تحسنت حالة محمد هاني أول لاعب في فريق الأهلي لكرة القدم وهناك فرصة لمتابعة المباراة.

وذكرت التقارير أن محمد هاني خضع لأشعة إكس التي أظهرت تحسنا ملحوظا بعد إصابته بشد عضلي في الجبهة.

وسيخضع محمد هاني لفحص طبي جديد خلال الأيام المقبلة لتحديد مركزه النهائي من أجل المشاركة في نهائي كأس مصر.

وأصيب هاني خلال مشاركته في مباراة المستقبل التي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون مقابل.