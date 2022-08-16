هل يلزم الحجز من اعتمرنا لزيارة الروضة الشريفة للنساء

تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسار عما إذا كان هناك حاجة لحجز تطبيق العمرة لزيارة روضة الأطفال المشرفة الخاصة بالنساء.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، عبر حساب رعاية المستفيدين على تويتر من الضروري حجز التصاريح، بشرط أن تبدو الحالة الصحية سليمة (غير مصابة / غير مخالطة) في تطبيق توكلنا.

شروط إصدار تصريح العمرة

وقالت وزارة الحج والعمرة لأداء العمرة، يجب إصدار تصريح من تطبيق “العمرة” بشرط ألا تكون مصابًا أو مخالطًا لشخص مصاب بفيروس كورونا.

بدأ موسم العمرة مع بداية شهر محرم 1444 هـ، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بمنح تصاريح ودفاتر المواعيد عبر تطبيق العمرة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج والزوار لأداء العمرة. بسلام وهدوء.

اشتملت اشتراطات إصدار تصاريح العمرة على أمن الحالة الصحية، بحسب تطبيق توكلنا، بحيث يُلغى من ثبتت إصابته أو على اتصال بأحد مرضى كورونا تصريحه من خلال التطبيق.

توافر العمرة لجميع التأشيرات

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة سمحت لحاملي جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم لغرض السياحة والزيارات بأداء العمرة أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة الذين حصلوا على تأشيرات من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن.

تأشيرة العمرة

تتيح منصة “مقام” بالتعاون مع العديد من الشركات والوكالات السياحية المعتمدة إمكانية الحصول على تأشيرة العمرة للحجاج القادمين من خارج المملكة واختيار باقة الخدمة المتوفرة على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة.