هل يمكن إلغاء عملية تغيير الآيبان البنكي حساب المواطن يجيب

أكد برنامج حساب المواطن أن عملية تغيير رقم IBAN الخاص ببنك المستفيد لا يمكن إلغاؤها في حالة استلام البرنامج للطلب، وفي هذه الحالة يمكن للمستفيد تغيير رقم IBAN الخاص بالبنك من خلال خطوات بسيطة.

شرح حساب خدمة المستفيد في تغريدة عبر تويتر ؛ رداً على استفسار من مواطن في هذا الصدد، “إذا تم تغيير رقم IBAN الخاص بالبنك وتم استلام الطلب، فلا يمكن إلغاء المعاملة”.

وأضاف “يمكنك تغيير رقم IBAN الخاص بالبنك من خلال حسابك (تسجيل الدخول – تفاصيل الطلب – تفاصيل الحساب المصرفي) طالما أنه مرتبط باسم مقدم الطلب، وسيتم التحقق من رقم IBAN المضاف حديثًا”.

تفاصيل القطعة 57

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع في السابق 3.6 مليار ريال مخصصة لشهر أغسطس لدعم المستفيدين الذين تم استكمال طلباتهم للقسط السابع والخمسين.

بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون واستمر ليصل إجمالي المبلغ الذي سدده البرنامج للمستفيدين منذ إطلاقه تجاوز 127 مليار ريال منها مليار و 133 مليون ريال كتعويضات. للدفعات السابقة.

متوسط ​​دعم الأسرة الواحدة

وصرح مدير عام الاتصال ببرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​الدعم للأسرة 1974 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر إلى أكثر من 2.1. مليون رب أسرة، يشكلون 90٪، فيما بلغ عدد المعالين 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية أكثر من 233 ألف مستفيد، يشكلون 10٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 90٪، فيما بلغت نسبة النساء المعيلات للأسر 10٪، فيما بلغت نسبة العاملات لحسابهن 42٪ والرجال العاملين لحسابهم 58٪، وأشار إلى أن 91٪. من جميع المستقلين حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 1086 ريالاً للفرد المستقل.