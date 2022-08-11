هل يمكن إلغاء غرامة تأخير تجديد الهوية ، قد تسائل العديد من الأفراد حول الغرافة التي تفردها الحكومة داخل المملكة حول التاخير في تجديد الاوراق الشخصية للأشخاص مما تمنح وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمات للمواطنين إلكترونياً لتسهيل الوصول إليها دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقارتها داخل المملكة. ومن أبرز الخدمات خدمة تجديد الهوية الوطنية والتي يترتب عليها غرامات كثيرة في حال تأخير إصدار التجديد،تابعوا معنا .

الهوية الوطنية السعودية

الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية وثيقة رسمية لكل فرد تتضمن معلوماته الشخصية مثل اسمه ورقم السجل المدني والعديد من المعلومات الأخرى. غرامات مالية 100 ريال سعودي.

هل يمكن الغاء غرامة تأخير تجديد الهوية

أكدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أن غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية لا يمكن إلغاؤها مهما كان سبب التأخير، وعليها دفع غرامة قدرها 100 ريال سعودي عن التأخير، بحسب بيان الحالة المدنية في المملكة، ونوه بضرورة تقديم طلب لتجديد الهوية قبل 180 يومًا من انتهاء سريان مفعولها.

غرامات تأخير تجديد الهوية في السعودية

غرامات تأخير تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية هي كالتالي

المرة الأولى تقديم تعهد بفقدان الهوية الوطنية.

المرة الثانية غرامة 100 ريال.

المرة الثالثة أجرة التأخير 300 ريال سعودي.

المرة الرابعة غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال.

شروط تجديد الهوية الوطنية في السعودية

عند تقديم طلب تجديد الهوية، يجب الالتزام بالشروط التالية

يجب تحميل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من السلطات المدنية.

التأكد من سداد جميع الغرامات والمستحقات المالية.

يشترط حجز موعد لتجديد الهوية عبر منصة أبشر.

يمكن للفرد تقديم طلب واحد فقط.

دفع رسوم خدمة التوصيل.

الحصول على صورة شخصية حديثة مقاس 4 * 6.

أصل شهادة الميلاد وصورة عنها.

إذا كان المواطن متزوجًا، يتم إحضار بطاقة الأسرة.

املأ نموذج طلب التجديد.

الحالات التي يجب فيها تجديد الهوية الوطنية

يجب تجديد الهوية الوطنية السعودية في الحالات التالية

عند اقتراب انتهاء صلاحية الهوية الوطنية، بحيث يتم تقديم طلب التجديد قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.

في حالة تلف الهوية أو فقدها، يجب تقديم الطلب في غضون 15 يومًا.

عندما يتم إبلاغ إثبات سرقة الهوية إلى الأحوال المدنية من أجل التقدم بطلب للتجديد.

كيفية تجديد الهوية الوطنية أبشر 1444

يتم تقديم طلب تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى رابط منصة “أبشر”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

اختر علامة التبويب خدماتي.

حدد الخيار لخدمة الأفراد للحالة المدنية.

انقر فوق حجز موعد جديد.

اختر خدمة تجديد بطاقة الاحوال المدنية.

تحديد موقع أقرب مكتب للأحوال المدنية.

انقر فوق أيقونة الموافقة.

رابط تجديد الهوية الوطنية

يتم تجديد الهوية الوطنية بالدخول مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية “” حيث يتم اتباع التعليمات والإجراءات المتعلقة بعملية التسجيل والتأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق بما يتماشى مع السجلات الرسمية.

وفي الختام تعرفنا على هل يمكن إلغاء غرامة تأخير تجديد الهوية ، والتي تصدر غرامات عليها الحكومة داخل المملكة في حال التأخر والتهاون في عملية تجديدها ، وشرحنا طريقة تجديد الهوية الوطنية، وأهم شروط التجديد، وما هي الغرامات الرسمية للتأخير.